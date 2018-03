Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Liberal a reacționat la cazul Nicoletei Malai, primarul satului Ghelauza, care ieri a leșina in sala de judecata, dupa ce i s-a decis plasarea ei in arest preventiv. Mihai Ghimpu a solicitat "eliberarea imediata a primarului și ca ancheta sa se desfașoare in liberatatea ei".

- „Sper ca pe parcursul acestui mandat la d-ului Putin sa fie rezolvata una din problemele de baza cu care ne ciocnim noi, reunificarea țarii, rezolvarea problemei transnistrene" a declarat președintele Igor Dodon, intr-un interviu pentru Europa Libera. Dodon l-a felicitat deja pe președintele rus Vladimir…

- Primarul satului Ghelauza, raionul Strașeni, Malai Nicoleta, a fost preluata azi de o ambulanța, in stare de inconștiența, din sediul judecatoriei Buiucani a capitalei. Dupa trei ore de investigații primarița Malai a fost escortata din nou in celula. Informația a fost oferita de catre purtatorul de…

- MOTIUNE… Consilieri locali si judeteni, primari, dar si conducerea executiva a PNL Vaslui au participat, sambata, la Adunarea regionala a organizatiilor liberale din Moldova. Un eveniment crucial pentru viitorul regiunii, pentru ca toate delegatiile din zona Moldovei au adoptat rezolutia, „Uniti, ridicam…

- Guvernul este dator Moldovei si trebuie sa aiba ca prioritate rezolvarea unor probleme care nu pot fi realizate decat cu investitii serioase, cu incurajarea locarii afacerilor in Moldova, prin finantarea unui invatamant de calitate si realizarea de investitii in Sanatate, a declarat sambata, la Bacau,…

- CHIȘINAU, 15 mart — Sputnik. Mai mulți moldoveni, din aproximativ 30 de localitați din țara, vor ramâne fara bunurile imobile din cauza construcției gazoductului Ungheni-Chișinau. La ultima ședința de Guvern, Cabinetul de Miniștri a aprobat un proiect de modificare a ”Legii privind…

- Marea surpriza a politicii moldovenești, conform ultimul sondaj IMAS, este Silvia Radu proaspata primarița interimara a Chișinaului. Ea vine dupa mandatele dezastruoase ale lui Chirtoaca și moștenește un oraș cu strazi și trotuare stricate, parțial sufocat de mirosul gropii de gunoi. Astfel de analize…

- Germanii de la E.ON au inlocuit 34 km de conducte la Cluj Compania de distributie de gaze naturale si electricitate a grupului E.ON in Romania, Delgaz Grid, a investit 9,5 milioane de lei pentru modernizarea a 34 km de conducte si bransamente de gaze naturale din judetul Cluj. Cele mai importante…

- Anul Centenarului (100 de ani la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918). Intrucat legea nu-i permite sa fie organizator de evenimente, CJ va susține financiar și logistic partenerii implicați. Bugetul alocat va fi de aproximativ 500.000 de lei. “Județul Vaslui nu duce deloc lipsa de mari figuri ale istoriei…

- Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a țarii și va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 9 grade, in Moldova, si 19 grade, in sudul Munteniei. Si in Capitala, cerul va avea innorari temporare, mai accentuate spre seara…

- DECLARATIE POLITICA…Deputatul liberal Daniel Olteanu acuza din nou, in Parlament, politica de sfidare a Guvernului la adresa Moldovei, regiune depopulata si vitregita de alocari pentru mari proiecte de infrastructura, politica pe care o numeste „un adevarat atentat la siguranta nationala”. Olteanu sustine…

- ♦ Compania se asteapta la cresterea veniturilor in 2018 cu 24-28% ♦ „Suntem increzatori in 2018, avand in vedere recolta slaba pe tot globul, o tendinta la care Romania si Moldova au fost exceptii“ ♦ Pentru 2018, marja EBITDA 33-36% si marja de profit net 23-26%, presupunand absenta unor fluctuatii…

- Serviciul de prevenire a spalarii banilor din Letonia colaboreaza activ in ultimii ani cu autoritațile din Moldova. Despre aceasta a relatat șeful instituției, Viesturs Burkans, care a menționat ca la nivel de schimb de informații și cooperare, omologii sai din Moldova sunt pe primul loc. Declarațiile…

- Serviciul Regional de Prognoza a Vremii din Bacau a emis o atentionare COD GALBEN de polei valabila pentru judetele Bacau, Vaslui, Vrancea si Galati. Potrivit acesteia, pana la ora 12,00 se va semnala polei si precipitatii mixte. Zone vizate: – Județul Bacau: zona joasa; – Județul Vrancea: zona joasa;…

- un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, lanseaza un nou infografic despre dimensiunile si structura emigratiei de lunga durata (peste un an) din Romania. Emigratia de lunga durata este masurata ca diferenta intre populatia cu domiciliul…

- Acum câteva clipe, Consiliul Raional Telenești a anunțat ca a semnat Declarația de Unire cu România și a devenit astfel al doilea raion, dupa Strașeni, care face acest pas important. Iata documentul care confirma gestul consilierilor raionali: …

- Oficial am intrat in primavara, dar dupa cate ati remarcat si voi, acest lucru nu se vede inca. Tara noastra se afla inca sub asediul iernii si chiar acum cateva ore meteorologii au emis un nou Cod Galben de vreme geroasa si intensificari ale vantului, care se vor mentine pana pe 2 martie, cel putin.

- Rusia ramine lider in ceea ce privește remitențele catre Moldova prin intermediul bancilor, asta chiar daca ponderea sa in volumul total al acestor transferuri catre țara noastra scade. Potrivit Bancii Naționale a Moldovei, in special, transferurile banești din Rusia in Moldova, in ianuarie 2018, au…

- „Stimate domnule ex-primar al Chișinaului, Dorin Chirtoaca, am urmarit cu atenție afirmațiile facute de dumneavostra, atât în cadrul conferinței de presa organizata la sediul Partidului Liberal, cât și la diferite emisiuni tv, unde m-ați acuzat ca am parasit PL și am aderat…

- Victoria Grosu-Vremeș are 36 de ani și este originara din satul Lozova, raionul Strașeni. A emigrat din R. Moldova acum 13 ani, inițial in Spania, apoi in Italia. Spune ca satul de baștina, Lozova, ramane a fi cel mai sfant loc de pe pamant, unde se poate reculege ori de cate ori simte nevoia.

- Primarul demisionar al capitalei, Dorin Chirtoaca, susține ca proiectul PD-ului, despre reparația a 1200 de km de drum din localitațile din R.Moldova, nu este decat un scop al partidului de a se menține la putere și ca anterior aceasta inițiativa a fost prezentata, dar ignorata din motiv ca „nu conveneau…

- In ianuarie 2018, volumul transferurilor bancare de bani din strainatate catre persoane fizice din Moldova a fost de 94,34 milioane de dolari, in creștere cu 26,2% fața de aceeași perioada din 2017. Acest fapt a fost comunicat de catre Banca Naționala a Moldovei (BNM), care menționat ca, in ianuarie…

- In urma scandalului dintre platforma caritate.md și RISE Moldova, care a imparțit lumea in doua tabere, se pare ca mai sunt persoane care inca mai au incredere și o mai susțin pe coordonatoarea platformei, Svetlana Sainsus.

- Cu putina imaginație si strategii bine puse la punct, strainii ne arata cit de ușor pot fi atrași turiștii. Vecinii de peste Prut, de pilda, au ieșit din anonimat la un tirg de profil deschis in Capitala, cu un film de promovare in care joaca un barbat care seamana cu Brad Pitt. Ideea a prins atit de…

- Peste 2,5 milioane de cetațeni romani cu domiciliul permanent in Romania (aproximativ 12% din populație) sunt plecați din țara pentru mai mult de un an, majoritatea avand varste cuprinse intre 25 si 39 de ani, arata datele Monitorului Social. Regiunile din care au emigrat cei mai multi romani in 2017…

- Meteorologii anunța cod portocaliu de frig in urmatoarele zile in aproape toata țara. Temperaturile vor fi foarte scazute, atat noaptea, cat și ziua in Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, pana pe 1 martie.

- „I-am scris domnului Basescu prin intermediul unei cunoștințe. Sper sa reușim sa luam legatura. Ar fi de dorit sa se întâmple când vine dumnealui în R. Moldova, pentru ca eu nu pot ieși în afara Chișinaului”, a declarat fostul edil al Capitalei, Dorin Chirtoaca,…

- „Din 2010, am ridicat problema în Germania și în toata Europa pentru ca se dadeau credite neperformante de la Banca de Economii. În 2013-2014, PL a avut mai multe acțiuni, prin care ridicam problema ca banii de la BEM sunt scoși peste hotare și ca lucrurile nu sunt în…

- Un proverb popular romanesc afirma ca tiganul este un grec cu limba neagra (Zane, Proverbele romanilor, vol. VI, p 133.) Si domnitorul Moldovei, Dimitrie Cantemir (1673–1723) la 1716 in Descriptio Moldavie, afirma ca: „Țiganii sunt impraștieți prin toata Moldova și nici un boier nu este ...

- Serghei considera ca personalitatea fostului primar al capitalei este prea controversata si odioasa. Usile liftului s-au deschis si aproape ca am leșinat. Mi-a parut ca fostul primar Dorin Chirtoaca a vizitat redacția noastra. In semiintunericul cabinei au sclipit amenintator ochelarii, așezati pe…

- Fiica Victoriei Lungu, Valeria, se lanseaza in muzica, dar nu acasa, ci in Romania. Aceasta a anunțat cu mindrie despre faptul ca și-a tras un prim-videoclip intitulat „Sahara”. Numele de scena al talentatei moldovence este Valerie și, cu aceasta melodie, tinara iși dorește sa sparga topurile muzicale…

- Mai bine toata viața la pușcarie pentru nimic, pentru aberațiile care imi sint incriminate, decit la Partidul Democrat. Declarația aparține fostului primar general al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, facuta in cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul de televiziune TVR Moldova, transmite…

- Decizia primarului general al municipiului Chisinau, Dorin Chirtoaca, suspendat din functie, de a renunta la mandat a fost una neasteptata. Demisia primarului a fost dezbatuta in cadrul emisiunii „Glavnii vopros” de la NTV Moldova, transmite IPN.

- Demisia primarilor a celor doua mari municipii din Republica Moldova – Chișinau și Balți –denota starea deplorabila a democrației la nivel local. Astfel a comentat președintele PLDM, Viorel Cibotaru, demisia lui Renato Usatii si pe cea a lui Dorin Chirtoaca, noteaza Noi.md. Cibotaru a declarat ca PLDM…

- Analistul politic Dionis Cenusa considera ca alegerile locale din Chisinau, provocate de demisia primarului Dorin Chirtoaca, ar putea fi castigate de Partidul Socialistilor, pentru ca partidele extraparlamentare nu ar avea lideri puternici „care sa preia stafeta”.

- Dorin Chirtoaca a anuntat vineri - intr-o conferinta de presa - ca isi da demisia din functia de primar general al municipiului Chisinau in semn de protest si a cerut organizarea de alegeri anticipate, informeaza Radio Chisinau si Deschide.md. Chirtoaca a subliniat ca renunta la mandat…

- Dorin Chirtoaca trebuia sa demisioneze demult, e un gest firesc pe care trebuia sa îl faca. Astfel a comentat purtatorul de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova, Vitalie Gamurari, anunțul facut astazi de catre Chirtoaca. ”E o persoana discreditata atât…

- Chirtoaca a subliniat ca renunta la mandat in semn de protest fata de actuala guvernare, care ar controla de fapt actiunile Silviei Radu care indeplineste in prezent functia de primar interimar. 'Eu sunt legat de maini si de picioare de dictatura de astazi. Cei de la PD (Partidul Democrat,…

- Partidul Democrat a luat act cu declarația facuta astazi de primarul suspendat al Chișinaului, Dorin Chirtoaca care și-a anunțat demisia din funcție. Solicitat de UNIMEDIA, purtatorul de cuvant al Partidului Democrat din Moldova, ne-a comunicat ca e la curent cu declarațiile facute de Dorin Chirtoaca,…

- Avocatii primarului suspendat Dorin Chirtoaca au cerut recuzarea judecatorului si procurorului in dosarul parcarilor cu plata, in care edilul este cercetat pentru corupere pasiva. Sedinta de miercuri, 14 februarie, a fost intrerupta pentru a examina, intr-o alta zi, cererile de recuzare.

- Doar in șapte raioane din R. Moldova și in municipiile Chișinau și Balți numarul populației apte de munca depașește jumatate din numarul total al populației din aceste teritorii. Este vorba de raionele Caușeni, Ștefan Voda, Ialoveni, Criuleni, Cahul, Strașeni și Telenești. In restul raioanelor, imbatrinirea…

- Astazi, la 100 de ani de la Unirea Principatelor Romane, autoritatile judetene si reprezentanti ai Societatii Cultural-Istorice "Mihai Viteazul" Ploiesti au organizat, in mai multe localitati din Prahova, o serie de evenimente dedicate Centenarului. Poate cea mai emotionante dintre toate a fost intalnirea…

- Doina Antoaneta Roșoga, primarul comunei Turburea in perioada anilor 1996-2000, a ramas, saptamana trecuta, fara titlul de „cetațean de onoare” al localitații, deținut de doar de un an și jumatate. Aleșii Consiliului Local Turburea, aceiași care au votat-o cetațean de onoare pe profesoara Roșoga,…

- Dani Gonța, care are doar șapte ani, s-a facut cunoscut datorita faptului ca a gasit greșeli in Abecedar. Acum face delarații despre furtul miliardului. Acesta spune ca a auzit de la știri precum „Dorin Chirtoaca a furat tare mult".

- Echipajele mobile dotate cu dispozitive pentru masurarea vitezei de deplasare de tip,,RADAR”, astazi vor activa pe urmatoarele trasee: M 1: r-ul Ialoveni - Strașeni; M 5: r-ul Criuleni, km 281 – 296; R 1: r-ul Ungheni, km: 128 – 70, km 40-70; R 6 -r-ul Criuleni , km 13 – 21; R 6: r-ul Orhei; R 13: r-ul…

- „Treptat, treptat ne îndreptam ca în cazul Navalnîi contra Rusia... Cam așa vad eu lucrurile”. Așa a comentat astazi Dorin Chirtoaca decizia instanței de a prelungi controlul judiciar pe numele sau cu înca 30 de zile Primarul supendat a mai adaugat ca…

- La doi ani dupa ce a ajuns in atentia opiniei publice instrumentand dosarul fostului premier Vladimir Filat, condamnat in final la 9 ani de inchisoare cu executare, Adriana Betisor devine adjuncta sefului Procuraturii Anticoruptie. Aceasta a castigat un concurs la care s-au inscris alti doi procurori…