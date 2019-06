Dobrovolschi: Schimbarea legii electorale prin OUG - o concesie pe care premierul o face baronilor PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a adus noi critici Guvernului, luni, dupa adoptarea Ordonanței de Urgența care prevede modificarea modului de alegere a președinților de consilii județene. Iohannis a transmis, prin Madalina Dobrovolschi, purtatorul sau de cuvant, ca schimbarea legii electorale este o concesie…

- Președintele Klaus Iohannis condamna ordonanța de urgența adoptata astazi de Guvern prin care președinții de consilii județene sunt aleși prin vot direct, și nu prin negociere intre partide, a transmis astazi, intr-o declarație de la Palatul Cotroceni, purtatorul de cuvant al

- Guvernul Dancila pregateste o decizie importanta in privinta administratiei locale. Potrivit unor surse guvernamentale, pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de Guvern de luni, 3 iunie, ar putea intra o ordonanta de urgenta care reintroduce alegerea uninominala a presedintilor de consilii judetene.Proiectul…

- Mai multe incidente electorale au fost sesizate in secțiile de votare. Oamenii legii au acționat pentru combaterea fraudelor electorale, dar și pwentru aplicarea de sancțiuni contravenționale. Polițiștii gorjeni, au desfașurat multiple acțiuni pentru buna desfașurare a alegerii membrilor in Parlamentul…

- Partidul Social Democrat a sesizat Autoritatea Electorala Permanenta și Biroul Electoral Central, dupa ce filiala Nehoiu a Partidului Național Liberal și președintele acesteia, Mircea Posea, au incalcat grav prevederile Legii partidelor politice și a campaniilor electorale, se arata intr-un comunicat…

- "Saptamana trecuta am primit un mesaj care imi semnala faptul ca actualele reglementari legislative nu permit mamicilor sa aiba alte venituri decat cele din indemnizația de creștere a copilului. Dupa ce am verificat și am constatat ca exista aceasta piedica, am rugat-o pe Olguța Vasilescu sa semneze…

- Panourile PNL pe care stau scrise mesajele „E timpul Romaniei” și „Romania in primul rand” au fost amplasate in zone circulate din Timișoara, respectiv in intersecții, pe spații verzi. In urma unei sesizari care a venit din partea PSD, prin președintele partidului, Calin Dobra, Biroul Electoral…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, Decretul privind promulgarea Legii pentru completarea legii 176/2010 privind integritatea in exercitarea funcțiilor și demnitaților publice.Potrivit actului normativ, in legea ANI va aparea un nou articol: „Raspunderea civila sau administrativa,…