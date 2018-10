Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Justitiei din Costa Rica, Jose Miguel Villalobos, in prezent avocat, declara ca nu exista nicio sansa pentru revocarea arestului preventiv, dupa apelul depus de Elena Udrea. „Nu exista nicio sansa pentru revocarea arestului preventiv, serios. Avocatul care sustine asta, minte!”, a…

- In calitate de lider al unei asocieri care a participat la o licitatie organizata de Primaria Constanta, SC Project Resolv Consulting a depus la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa nr. 23 10.09.2018, impotriva rezultatului procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect…

- Irina Tanase, iubita liderului PSD, Liviu Dragnea, Viorica Dancila, premier al Romaniei, Gabriela Firea, primar al Capitalei, Carmen Dan, ministru de Interne, si Olguta Vasilescu, ministru al Muncii, trebuie sa dea o declaratie pe 26 octombrie in...

- Dosarul privind falimentul echipei de fotbal Farul Constanta a primit un nou termen al 55 lea. Cauza se afla in atentia Iuliei Casian, judecator al Tribunalului Constanta. Procesul se afla pe rolul Tribunalului Constanta din data de 17 mai 2010. In luna iunie 2010, instanta a dispus deschiderea procedurii…

- Un nou termen in dosarul Colectiv a fost fixat pentru astazi, insa cauza a fost amanata pentru 22 octombrie.Amanarea vine dupa ce nu s-a stabilit ce se va intampla cu acest dosar dupa pensionarea judecatorului. Decizia a fost luata de magistratul care asigura permanența, insa cauza…

- Procesul in care medicul psihiatru aradean este judecat pentru luare de mita, abuz in serviciu, fals intelectual, uz de fals si fals material in inscrisuri oficiale, potrivit portaljust.ro, a demarat la Tribunalul Arad in luna februarie 2017. Pana in luna mai a acestui an, in cauza au fost stabilite…