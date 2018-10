Dobrovie, demisie din cauza referendumului. USR îl vrea afară din Parlament USR a transmis joi ca regreta decizia intempestiva a deputatului Matei Dobrovie de a parasi partidul prin invocarea unor incompatibilitati doctrinare si ii cere acestuia sa demisioneze si din pozitia de deputat. 'Vocile tuturor, indiferent de orientare, sunt binevenite si chiar necesare intr-o grupare politica precum USR, pentru a putea contribui la modernizarea Romaniei. In ciuda celor sustinute de Matei, USR ramane un partid format din oameni care respecta principiile care ne-au adus impreuna: respectul pentru drepturile omului, onestitate, integritate si dorinta de a contribui la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Deputatul Matei Dobrovie a anuntat, joi, ca demisioneaza din USR, acuzand faptul ca partidul a fost "deturnat" de un grup care "a folosit o tema sensibila, diviziva, cea a familiei, pentru a prelua puterea". "Sustin initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei in sensul definirii…

- "Susțin inițiativa cetațeneasca de revizuire a Constituției in sensul definirii casatoriei ca fiind uniunea liber consimțita intre un barbat și o femeie și demisionez din USR", a anuntat Matei Dobrovie pe Facebook. El indeamna oamenii sa mearga la referendum si sa voteze Da. "Am votat…

- Matei Dobrovie, deputat USR, are o opinie contrara majoritații partidului din care face parte cu privire la referendumul pentru revizuirea Constituției, motiv pentru care a și anunțat ca iși da demisia. In timp ce colegii sai incurajeaza boicotul, Dobrovie susține inițiativa. "Am votat PENTRU"…

