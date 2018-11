Dobrogeaetnica: Pregatind sarbatoarea Dobrogei, la 140 de ani, reprezentantii etniilor se alatura proiectului ZIUA de Constanta (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian V. Radulescu, in atentia parlamentarilor constanteni. Deputatii si senatorii constanteni care au raspuns invitatiei lansate de cotidianul ZIUA de Constanta au avut ocazia sa l regaseasca sau sa il cunoasca mai bine pe omul care a scris istorie pentru Dobrogea.Cu cateva zile inainte de Ziua Dobrogei,…

- In aceasta seara, pe strada Mircea cel Batran, apoi , in continuare , pe bulevardul Ferdinand a avut loc o parada militara.Este vorba despre incheierea festivitatilor dedicate Zilei armatei. Are loc retragerea cu torte. ...

- Saptamana trecuta, edilul municipiului Constanta, Decebal Fagadau a anuntat ca lucrarile de punere in siguranta a Cazinoului din Constanta vor incepe pe data de 22 octombrie si vor fi finalizate pe 14 noiembrie de Ziua Dobrogei. Iata ca azi, Cazinoul a fost ingrarit, semn ca autoritatea pubica locala…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta, zona Scolii Spectrum. Din primele informatii un motociclist a fost implicat in accident. Potrivit SAJ Constanta, victima a fost diagnosticata cu traumatism umar stang, membru inferior stang sold, genunchi,…

- Statia de pompieri Babadag intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un saivan din localitatea Visina.Se intervine cu 1 autospeciala de stingere cu apa si spuma si 4 subofiteri. Nu sunt victime omenesti sau animale ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in Statiunea Mamaia. Un biciclist a fost ranit. Potrivit IPJ Constanta, in data de 06.08.2018, ora 16.00, un barbat de 38 ani, a condus autoturismul marca Skoda Rapid, pe bulevardul Mamaia din statiunea Mamaia, banda a I a, dinspre Constanta catre…

- Editia a treia a maratonului transfrontalier "Via Ponticaldquo;, desfasurat intre 2 Mai Romania si Krapet Bulgaria , a avut la start si reprezentanti ai judetului Constanta, care au obtinut rezultate notabile. In cursa de semimaraton 21 km , Carmina Capitanu, din Mangalia, a ocupat locul trei la feminin,…

- Mai multi protestatari cu tricouri si insemne farapenali s au adunat in fata Pavilionului Expozitional din Constanta, vineri, 31 august, chiar inainte sa ajunga liderul Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, cat si premierul Romaniei, Viorica Dancila.Acestia au declarat ca este un protest spontan,…