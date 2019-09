DobrogeaAcademica: Alegeri de noi membri ai Academiei Romane

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se implinesc 181 de ani de la nasterea arheologului Otto Friedrich August Benndorf 13 septembrie 1838 , membru de onoare strain al Academiei Romane, cel care a acordat o atentie speciala monumentului de la Adamclisi si a publicat, impreuna cu istoricul roman Grigore Tocilescu, lucrarea "Monumentul…

- Pe 7 septembrie 1924, se nastea la Choropani, in nordul Greciei, intr o familie de negustori macedoneni, unul dintre cei mai mari coloristi reprezentanti ai picturii romane moderne Ion Pacea d. 13 august 1999, Bucuresti, Romania , membru de onoare al Academiei Romane, ale carui lucrari pot fi admirate…

- Astazi se implinesc 115 ani de la nasterea lui Radu Codreanu, prestigios biolog si citolog roman nascut la Tulcea, pe 4 septembrie 1904, membru al Academiei Romane din 1974. Venit pe lume intr o familie de intelectuali tatal sau, Filip Codreanu, era medic, iar mama sa, Alexandrina Alexandrescu, era…

- Comunitatea dobrogeana are astazi in cel mai inalt for de consacrare si de cercetare al Romaniei doi membri de marca, animati de dorinta de a sustine cu demnitate si onoare problemele culturale si stiintifice ale provinciei: chimistul Petre T. Frangopol membru de onoare al Academiei Romane si biologul…

- In continuarea actiunilor publicistice asumate, cotidianul ZIUA de Constanta lanseaza proiectul DobrogeaAcademica moment reper pentru conectarea comunitatii dobrogene la cel mai inalt for al intelectualitatii romanesti: Academia Romana. Prin intermediul acestui proiect, la propunerea comunitatii tomitane,…

- Pe 10 iulie a.c., academicienii Petre T. Frangopol 86 de ani, membru de onoare al Academiei Romane si Marian Traian Gomoiu 83 de ani, membru titular al Academiei Romane vor primi titlul de Cetatean de Onoare, in urma demersurilor initiate si promovate de cotidianul ZIUA de Constanta.Cei doi academicieni…

