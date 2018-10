Dan Vilceanu: Toți primarii din țara au sesizari penale facute...

Adrian Dobre: Domnule, noi am fost primii care am spus lucrul acesta. Noi am fost primii care am spus ca sunt plangeri penale la adresa tuturor. Dar dumneavoastra ați fost primii care i-ați facut penali in fața. Despre ce vorbiți? Acum veniți sa va intoarceți la ce spuneam noi inainte? (...) I-ați bagat pe toți in aceeași caciula

Dan Vilceanu: Nu, nu...

Adrian Dobre: Ați ținut discursul acesta și acum va intoarceți.

Ulterior, a avut loc un alt schimb de replici in cadrul emisiunii de la Romania TV: