Iata cateva dintre replicile celor doi de la Antena 3:

Dobre: In mod evident, exista loc de imbunatațire pe partea de colectare in Romania. Nimeni nu poate sa spuna altceva. In egala masura, (...) și coordonarea acestor investiții este punctul slab in aceasta poveste. Am ințeles ca toate lucrurile nu sunt perfecte, domnule Biriș. Dar, pe de alta parte...

Biriș: Nu! Nu exista. Nu ca nu sunt perfecte. Despre ce vorbim?

Dobre: Haideți, va rog frumos. Eu v-am lasat sa vorbiți, nu v-am intrerupt.

Biriș: Pai daca v-ați adresat, eu va raspund.

Dobre: Dupa ce termin…