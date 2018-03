Stiri pe aceeasi tema

- Lasand calea deschisa candidatei agreate, Dancila Ecaterina Andronescu a anuntat ca și ea și Banicioiu au decis sa se retraga din competitie. "Am hotarat sa plecam, pentru ca modul in care au fost gandite procedurile si faptul ca sunt pe pozitia 20 si voturile deja s-au dat, ar fi absolut inutil. Am…

- Șeful gruparii care a furat 860.000 de euro intr-o seara din bancomatele Raiffeisen Bank din Romania, arestat. Criminalii cibernetici din Rusia au furat 860.000 de euro de 32 de ATM-uri Raiffeisen Bank folosind un document RTF. Organizația Criminala condusa de Dimitriy Kvasov opera in Romania, iar gașca…

- Bancile nu se grabesc sa mareasca dobanzile la depozite desi Banca Nationala le-a dat suficiente motive sa o faca. Cine-si pune astazi economiile intr-un depozit bancar risca sa retraga mai putini bani decat a depus, din cauza dobanzilor mici care abia depasesc 1-, dar si a comisioanelor bancare. Sunt…

- Promoția Centenarului, seria de elevi ianuarie – noiembrie 2018, a depus vineri, 9 martie, juramantul militar, la sediul Scolii de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca. Emoționați de prezența familiilor și a prietenilor, cei 295 de viitori agenți de poliție au rostit la unison: ”Jur credinta…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat miercuri ca a depus o contestatie la hotararea Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, in baza careia fiecare regiune va fi reprezentata de doi vicepresedinti, un barbat si o femeie, iar din fiecare judet ar urma sa existe doar doi candidati,…

- Familia Girba anunta cu regret trecerea in nefiinta a celui care a fost prof. Vasile Girba. Sicriul este depus la Casa Albastra de langa Cimitirul Central. Inmormantarea va avea loc astazi, ora 13.30, la Cimitirul Central. Steluta Stefan, sot, impreuna cu copiii Nicoleta si Razvan, anunta cu durere…

- Fluxul de bani spalați din Rusia, prin schema cunoscuta drept Laundromat, a fost oprit dupa implicarea autoritaților din Moldova, care au început investigarea fenomenului. Declarația aparține jurnalistului de investigații Roman Anin, de la Novaya Gazeta. Într-o emisiune…

- Deputatii PNL au depus miercuri, in plenul Camerei, motiunea simpla pe Educatie, intitulata ''Educati Romania, nu o pesedizati!'', in care solicita demiterea ministrului Valentin Popa. Precizam ca adoptarea unei motiuni simple nu atrage dupa sine demiterea ministrului...

- Proiectul de lege depus anul trecut de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, fiind inlocuit de Senatul Romaniei, a primit aviz favorabil la comisia pentru drepturile omului din Camera Deputatilor, a anuntat…

- Mesajul lui Brigitte Sfat dupa ce a anunțat ca divorțeaza de Ilie Nastase. Daca pana acum avea in permanența cardul alimentat de soțul ei, iata ca de cand a decis sa se desparta de acesta, lucrurile s-au schimbat, iar bruneta a luat o decizie radicala. Brigitte Sfat, care a marturisit ca l-a inșelat…

- Selectionerul nationalei de rugby a Romaniei, galezul Lynn Howells, a declarat ca „stejarii” isi vor juca in continuare sansele pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2019, in ciuda esecului neasteptat suferit in fata Spaniei. „Vom juca in continuare pentru calificarea la Cupa Mondiala, ne vom juca…

- COMUNICAT….Deputatul USR de Vaslui, Mihai Botez a trimis primarilor din comunele Tutova, Banca, Muntenii de Jos, Stefan cel Mare, Vulturesti, Todiresti, Dumesti, Bacesti, Dragomiresti, Valeni si Solesti, comune din judetul Vaslui, o adresa pentru a verifica respectarea legii cu referire la amenajarea…

- Deputatul PSD Andreea Cosma a mers miercuri la Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), unde a depus o plangere penala pentru amenintare, in urma mesajelor pe care le-ar fi primit pe telefonul mobil.

- Comisiile reunite - economica, pentru buget si juridica - din Senat au aprobat marti plafonarea dobanzilor pentru creditele ipotecare si de consum si au votat pentru reintroducerea dreptului debitorului de a-si rascumpara un bun de la firma de recuperare. Astfel, comisiile au aprobat o masura prin care…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi un moment de rascruce pentru City of London si ii va slabi rolul de unul dintre cele mai importante centre financiare din lume, a afirmat joi unul dintre membrii board-ul executiv al Bundesbank, banca centrala germana, Joachim Wuermeling, transmite…

- Municipalitatea a actualizat lista documentelor ce trebuie atașate la dosar de cei care au depus cereri pentru a primi terenuri in vederea construirii de locuințe, in baza prevederilor Legii 15/2003. Conducerea Primariei municipiului Huși vine cu informații suplimentare pentru tinerii care au depus…

- ♦ Majoritatea bancilor mari tin dobanzile la depozitele in lei sub pragul de 1% pe an, pentru ca au lichiditate si depozite in exces. Bancherii nu se grabesc sa urce dobanzile la depozitele in lei in pofida faptului ca BNR a majorat deja de doua ori dobanda cheie in acest an, iar…

- Reprezentantii Partidului National Liberal au anuntat, marti, ca au depus in plenul Camerei motiunea simpla indreptata impotriva sefei de la Ministerul Muncii. Demersul initiat de deputatii PNL a fost intitulat “„Lia Olguta Vasilescu – Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale”” si vizeaza in primul…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri dimineata la 2,04%, de la 2,03% ieri, in timp ce Robor la 6 luni a a ajuns la 2,34%, dupa ce ieri a facut un salt de 0,06 puncte procentuale, de la 2,27% miercuri, la 2,33%.…

- In ultima zi in care mai puteau sa depuna planul de reorganizare a instituției vitale pentru Capitala la instanța, al Regiei Autonome de Distribuție și Transport București, șefii Regiei, directorul demisionar- Razvan Nițiu si administratorul special alergau cu actele sub braț sa ia semnaturi. Depus…

- BRD-Groupe Societe Generale, a treia banca din Romania dupa valoarea activelor, a inregistrat anul trecut un profit net de 1,415 miliarde lei (310 milioane euro), in crestere cu 85,3% fata de anul anterior, pe baza veniturilor solide din activitatea de baza si a costului de risc pozitiv, potrivit datelor…

- Grupul BRD- Societe Generale si-a dublat in 2017 profitul net, pana la 1,41 miliarde lei (fata de cei 763.000 de lei in 2016), in timp ce banca BRD a realizat un profit net de 1.38 miliarde de lei (fata de 727.000 lei in 2016), potrivit rezultatelor financiare publicate joi pe Bursa. Costul net al…

- Contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, beneficiaza de asigurare de sanatate, a declarat vicepremierul Viorel Stefan. „In legatura cu faptul ca s-a prorogat termenul, e adevarat ca se pune un semn de intrebare…

- Evenimentul a avut loc in Biserica istorica „Vovidenia” din Galati, in anul 1859. In curtea bisericii a fost ulterior inmormantata mama domnitorului, Sultana Cuza. Povestea bisericii este realmente dramatica, pentru ca a trebuit sa treaca prin nenumarate necazuri, inclusiv dupa Revolutie.

- Presedintele Sauli Niinisto a depus joi juramantul pentru al doilea mandat la conducerea Finlandei, in urma victoriei sale rasunatoare la alegerile de la sfarsitul saptamanii trecute, relateaza DPA. Niinisto a obtinut duminica 62,6% din voturi, devenind primul presedinte care a castigat…

- Unirea Alba Iulia a disputat primul amical in 2018 sub comanda noului antrenor Adrian Bichesi, in deplasare cu „U” Cluj, liderul Seriei a 5-a din esalonul tert impunandu-se cu scorul de 3-1 (2-0) „Șepcile roșii” au deschis rapid scorul, marcand in primele 10 minute prin Hațiegan (5) și Salcau (7), impotriva…

- Premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau au ajuns luni seara, la sediul Guvernului. Membrii noului Executiv au venit la Palatul Victoria dupa ceremonia de depunere a juramantului de investitura, care a avut loc la Palatul Cotroceni.

- Povestea medicului Alina Buliarca, publicata pe Facebook, in virsta de 35 de ani, este incredibila in zilele de astazi. S-a trezit somera peste noapte si cu o remuneratie de numai 50 de RON pe luna, in ciuda studiilor si specializarii dupa terminarea facultatii. Pentru ca nu reușea sa…

- FOTO: La intersecția de la Praktiker au loc numeroase accidente rutiere. Consilierii municipali ai PNL au depus un proiect pentru realizarea unui sens giratoriu pe șoseaua de centura, in zona Praktiker – OMV Petrom. Liberalii solicita Primariei Focșani sa amplaseze de urgența mai multe balize cu nisip…

- Cel mai mare constructor de sosele din sudul tarii, Teldrum, a depus o cerere de intrare in faliment pe data de 17 ianuarie 2017, la Tribunalul Teleorman. Aceasta va fi solutionata pe 29 ianuarie, arata datele de la tribunal. Compania avea in 2016 afaceri de 223 de milioane de lei si 696…

- Jamie Dimon, CEO-ul bancii JPMorgan Chase a fost platit cu 29,5 milioane de dolari in 2017, venitul acestuia fiind in crestere cu 5% fata de anul anterior, si cel mai mare din ultimii 10 ani, cand Dimon a incasat 50 de milioane de dolari, potrivit Quartz. Dimon primeste un salariu de baza…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat forumularul 600 in format PDF, care poate fi completat pe calculator și depus on-line. Depunerea se face pe site-ul ANAF, cu autentificare, au spus cei de la ANAF. Formularele se pot depune și la ghișeele ANAF de care aparțin contribuabilii,…

- UPDATE 21.13: Mihai Tudose și-a prezentat demisia in CEx. Vicepremierul Paul Stanescu va prelua conducerea interimara a Executivului. UPDATE 21.07: CEx a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai...

- Companiile japoneze încearca sa dea lovitura cu conceptul mult vehiculat de „economie lunara”, sustinând misiunea unui startup de a aseleniza pâna în 2020, potrivit Bloomberg. Start-up-ul Ispace, cu baza în Tokyo, a strâns…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, tronsonul Medgidia - Murfatlar - Constanta, si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, unde ninge si s-a depus un strat subtire de zapada, anunta centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la nivelul de 1,98%, cel mai mic din data de 14 noiembrie 2017, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de…

- Fanii cantaretei France Gall au defilat miercuri prin fata sicriului inconjurat de trandafiri si depus la casa funerara din Nanterre pentru a-i aduce un ultim omagiu artistei franceze, care a murit duminica la 70 de ani, rapusa de cancer, relateaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Lovitura…

- Banca Centrala Europeana nu propune renuntarea la garantarea depozitelor bancare, iar plafonul de garantare de 100.000 de euro nu va fi modificat, a declarat Cristian Bichi, consilier guvernator BNR, comentand o serie de informatii aparute in presa locala in ultima perioada. Astfel,…

- O parte dintre medicii de familie protesteaza, pentru a doua zi, fata de birocratia din sistemul de sanatate, refuzand sa acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacientii nu vor mai primi trimiteri si retete compensate.Citeste si: Elena Udrea, un nou mesaj…

- Consiliul de administratie al Leumi a semnat ieri un acord de principiu pentru vanzarea participatiei de 99,91% din Leumi Bank Romania catre Argo Capital Management, potrivit Reuters, citat de ZF.ro. Aceasta decizie de vanzare a subsidiarei din Romania este parte a strategiei de a-si concentra operatiunile…

- Depozitele la termen si disponibilitatile societatilor nefinanciare in banci s-au majorat cu 14 mld. lei in 2017, in timp ce creditele au inregistrat o crestere de doar 4 mld. lei, de la 105 mld. lei in noiembrie 2016 la 109 mld. lei in luna noiembrie a anului curent, arata datele statistice publicate…

- Compania romana Transgaz a depus o cerere de participare la privatizarea intreprinderii de stat Vestmoldtransgaz. Organizatia este operatorul gazoductului Iasi-Ungheni, dat in exploatare in 2014.

- Dobanzile la depozitele in lei pe 12 luni pentru persoanele fizice au ajuns la sfarsitul anului 2017 la 0,5%-1,25%, la jumatate fata de inceputul anului 2017, cu toate ca in aceeasi perioada dobanzile interbancare au evoluat in sens invers, adica au crescut de la circa 0,8% -0,9% la peste 2%.…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a depus un proiect de lege prin care sa existe obligativitarea unor avize psihologice pentru candidatii la alegerile parlamentare. În Parlamentul României se foloseste un limbaj injurios si se procedeaza mai rau ca într-un spital de psihiatrie…

- Parlamentarii USR au depus, vineri, in Parlament, Legea Mirosurilor, o initiativa legislativa care vizeaza imbunatatirea calitatii aerului, se arata intr-un comunicat remis AGERPRES de acest partid. "In primul nostru an in Parlament am primit multe sesizari, venind din zone diferite ale…

- GROAZNIC …Pe 21 decembrie, in plina noapte, la orele 3.00, Gheorghe Adochiței, de 75 de ani, din satul Banca, comuna Banca, a fost atacat și mutilat de catre un talhar, ramas neidentificat pana acum. Agresorul a intrat in casa batranului, cu cagula pe fața, și i-a cerut bani. Batranul de 75 de ani i-a…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,12%, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Bancile vor actualiza dobânzile la credite în ianuarie 2018, iar companiile vor resimți pe deplin creșterea ROBOR-ului din ultimele luni ale acestui an.Trei puncte procentuale în plus peste un nivel al ROBOR-ului de circa 1% (valoarea de la momentul realizarii studiului)…

- „Nu doar eu am fost jignita, ci toate femeile. A fost lezata insasi demnitatea femeii. Mai mult, Romania nu poate tolera sa fie reprezentata in cele mai inalte foruri politice de un astfel de om", a spus Cosette Chichirau. Ea a adaugat ca demisia lui Nicolae din Senat si din orice functie publica este…