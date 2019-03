Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a declarat, la Adevarul Live, ca institutia analizeaza in prezent impactul Ordonantei 114, pentru ca operatorii economici sa nu profite, inclusiv din zona bancara, el subliniind ca, in analiza ROBOR, a observat ca este o diferenta destul de mare…

- Introducerea taxei pe activele bancare, prin Ordonanta 114, va determina cel mai probabil bancile sa reduca dobanzile la depozite pentru a pastra ecartul dintre acestea si dobanzile la credite, care cu greu mai pot fi modificate de institutiile...

- Ca o consecinta a introducerii taxei pe activele bancare (de 1,2%, calculata pentru valoarea Robor din ultimul trimestru din 2018), bancile cauta solutii pentru acoperirea costurilor suplimentare.

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,92%, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,90%, cel mai mic nivel din iunie 2018 pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,92%, cel mai mic nivel din iunie 2018 pana in prezent, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Citește și: Incepe NEBUNIA totala: zile de FOC,…

- Propunerea guvernantilor de a impozita bancile in functie de procentul cu care creste ROBOR va avea multiple efecte negative asupra majoritatii imprumutatilor, dar si a celor care au depozite, a declarat pentru „Adevarul” analistul financiar-bancar Cornel Cojocaru.

- Bursa de Valori București (BVB) a deschis in scadere semniticativa, miercuri dimineața, iar indicele principal BET afișa -7,67%, la circa 45 de minute de la debutul ședinței de tranzacționare. Scaderi importante au fost și pe ceilalți indici BETPlus arata -7,44%, BET-NG (privind energia si utilitatile…