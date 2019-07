Dobânda de referinţă rămâne la 2,5% Cum era de asteptat” in sedinta lunara a Consiliului de Administratie al BNR s-a decis mentinerea dobanzii-cheie la 2,5%, pastrarea nivelurilor rezervelor minime obligatorii si a ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare. In aceste conditii este posibil rata dobanzii de politica monetara sa ramane neschimbata la nivelul […] Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

