- Doar una din patru companii mari și doar una din 63 de IMM-uri au direcționat 20% din impozitul pe profit, respectiv, pe venit, catre cauze sociale, in 2018 (ANAF) Salvați Copiii face un apel catre companii, sa sprijine astfel dotarea maternitaților. Dintre cei 89.791 de contribuabili care au realizat…

- Numarul studentior romani este intr-o continua scadere. La inceput de an universitar, avem cel mai mic numar de studenti din ultimii 20 de ani, arata datele Institutului National de Statistica.

- O gravida sau un nou-nascut isi pierde viata la fiecare 11 secunde undeva in lume, chiar daca nasterea nu mai reprezinta o cauza de mortalitate la fel de mare ca in urma cu cateva decenii datorita unei mai bune asistente medicale, scrie digi24.ro.

- Cați pensionari sunt in Romania și ce pensii primesc. In Teleorman, 10 salariați intrețin 16 varstnici, cel mai mare raport de dependența din țara Numarul mediu de pensionari a scazut cu 21.000 persoane in trimestrul doi al acestui an fata de trimestrul precedent, potrivit datelor Institutului National…

- Implicarea in comunitate acolo unde este nevoie este parte integranta a vietii echipei PROFI. Echipa este formata din oameni activi si extrem de dinamici, care nu se dau in laturi de la nici o provocare. Cu consecventa si dedicatie, de noua ani fara intrerupere, PROFI sustine diferite cauze sociale.

- Reprezentanții plajei Zoom Beach au anunțat, intr-o postare pe Facebook, ca vor dona in scop caritabil toate incasarile de la șezlonguri obținute sambata viitoare. “Vrei sa fii fericit? Fericirea vine din lucruri marunte! Am vrea ca inceputul de toamna blanda sa aduca un zambet și pe chipurile celor…

- Este concluzia la care a ajuns Inspectia Judiciara dupa ce a demarat un control tematic la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal. Inspectorii au depistat ca in perioada 2018 - 2029 au fost nesolutionate mii de dosare penale.