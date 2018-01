Stiri pe aceeasi tema

- Zana Surprizelor, Andreea Marin, a acordat recent un interviu in care a vorbit, printre altele, despre relatia cu noul ei iubit, dar si despre cat de puternica este legatura dintre ea si Violeta, fiica ei pe care o are din relatia cu Stefan Banica Junior.

- Relatia dintre Elena Udrea si Adrian Alexandrov pare sa fie una atipica si asta pentru ca fantele din Tulcea i-a pus o conditie celebrei blonde. Spynews.ro a aflat ce trebuie sa faca controversata doamna de pe scena politicii romanesti pentru a avea o relatie linistita.

- L-am sunat pe Nicolae Barbu (52 de ani) dupa ce el a publicat pe contul sau de Facebook un mesaj in care le cere giurgiuvenilor sa isi descrie "experientele personale, pozitive sau negative" si sa vina cu sugestii pentru schimbarea in bine a institutiilor publice. "Am vazut un exemplu pozitiv la spitalul…

- Trei localitați din județul Vrancea nu sunt alimentate parțial cu energie electrica, la aceasta ora (8.15). Conform unei informari a Electrica Focșani, este vorba de localitațile Bogza, Caiata și Gugești, cu un total de 750 abonați. Reamintim ca pana diseara, la ora 22.00, Vrancea…

- Stirea care a aparut sambata seara despre presupusa sarcina a Elenei Udrea nu este decat alt fake news care atrage presa din Romania si publicul intr-o noua capcana. "Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de fertilizare invitro. Este un fakenews", a declarat…

- Potrivit acesteia, fosta șefa a Cancelariei Prezidențiale a lui Traian Basescu ar fi ramas insarcinata in urma unui proces reușit de fertilizare desfașurat la o clinica din București. De asemenea, se scrie ca Elena Udrea ar fi la a treia incercare de ramane insarcinata, iar cel care a insistat…

- Eforturile pentru reluarea alimentarii cu electricitate in zonele afectate de conditiile meteo severe in zonele din judetele Constanta si Tulcea au continuat si astazi, 19 ianuarie, la ora 18.00, aflandu se pe teren 78 de echipe ale E Distributie Dobrogea si ale contractorilor.Societatea continua sa…

- Iata 7 obiceiuri care intaresc relatia parinte-copil: 1. Luati masa impreuna Mesele regulate in familie cresc atat sansele ca cei mici sa capete obiceiuri alimentare sanatoase, dar intaresc si relatiile. Chiar daca pare ceva simplu si firesc, faptul ca stau la masa cu parintii contribuie la formarea…

- O femeie insarcinata in noua luni a chemat, vineri dimineata, ambulanta pentru ca a simtit ca ar fi inceput contractiile. Ea locuieste in comuna Razboieni si a fost preluata in cursul diminetii de o ambulanta pentru a fi transportata la spital. Autosanitara a ramas blocata in nemti, in apropierea…

- Peste 40 de persoane au fost salvate joi de autoritatile tulcene, in timpul interventiilor pe drumurile inzapezite din judet, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Cele mai multe persoane, respectiv 12, se aflau intr-un microbuz care se deplasa in apropiere de localitatea…

- Circulatia rutiera la nivel national la ora 16:30, se prezinta astfel:TRONSOANE DE DRUMURI NATIONALE inchise: 8 - In judetul Tulcea- DN 22D Macin - Mircea Voda;-DN22D Ciucurova – 2 Cantoane;- DN22D Horia – Izvorul Cerbului;- DN22A Harsova (Constanta) – Ciucurova…

- Relația dintre Laura Dinca și Cristian Boureanu pare sa fie mai stabila și mai frumoasa ca oricand, scrie spynews.ro. Iar de curand, cei doi au avut o discuție cat se poate de serioasa cu privire la viitorul lor. Iar concluzia amandurora a fost ca, pentru a forma, cu adevarat, o familie, trebuie…

- Avertizarea meteorologica este valabila joi, 18 ianuarie, intre orele 1.00 si 18.00 pentru judetele Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. Aici vor fi intensificari ale vantului cu viteze, in general, de 75-85 km/h si temporar va ninge viscolit.

- Ramasa fara baza auto in urma incendiului puternic de vinerea trecuta in care au fost mistuite de flacari un microbus si 15 autobuze, societatea Transport Public SA, singurul operator de transport in comun din municipiul Tulcea, va primi o mana de ajutor din partea Primariei Generale a Capitalei. In…

- Trei judete - Caras-Severin, Constanta si Tulcea - se afla sambata dimineata sub avertizare cod galben de vant puternic emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Pentru judetul Caras-Severin, avertizarea este in vigoare pana la ora 11.00. Sunt afectate localitatile Moldova Noua,…

- BERBEC – In timp ce planetele ii incurajeaza sa arunce o privire asupra a ceea ce funcționeaza și asupra a ceea ce nu, este posibil sa nu reactioneze imediat. Va cere ceva timp și efort, dar vor simti si vor vedea creșterea profesionala in urmatoarele luni. TAUR – In timp ce se vor bucura…

- Circa 50% din parcul de autovehicule al societatii Transport Public SA din orasul Tulcea a fost distrus, in noaptea de joi spre vineri, in urma unui incendiu izbucnit in garajul societatii aflate in subordinea primariei municipiului, pompierii intervenind cu opt autospeciale la fata locului. Directorul…

- In ultima vreme, Elena Udrea a lasat impresia ca traieste a doua tinerete, gratie relatiei pe care o are cu Adrian Alexandrov. Totusi, chiar daca si-a luat inima in dinti si i-a oferit inelul de logodna blondinei, barbatul se confrunta cu o mare dilema. Acesta are retineri atunci cand vine vorba de…

- Pompierii din Macin au fost chemați in ajutor pentru salvarea unui adolescent de 17 ani care a ramas blocat, timp de aproape 4 ore, pe un versant din Munții Dobrogei. Minorul a fost in final coborat fara a avea nevoie de ingrijiri medicale.

- Previziuni 2018 Berbec Dragoste si cuplu Se prea poate ca 2017 sa fi fost destul de plin pe aceste planuri, dar nici anul urmator nu se va lasa mai prejos din acest punct de vedere. Se intrevad așadar schimbari mari la acest nivel, dar daca incerci sa le gestionezi cu ințelepciune, nimic nu…

- HOROSCOP BERBEC Persoana care iti apare azi in cale are un rol binefacator pentru tine. Iti ofera exact informatia de care aveai nevoie, sfatul util care te scoate din impas sau doar sansa de a iesi un pic din mediul tau obisnuit si a uita de toate. Fii deschis la propuneri, invitatii,…

- Previziuni 2018 Berbec Casa si familie Din cate se pare, nici 2018 nu se intrevede a fi un an prea plin pe plan familial. Avand in vedere ca pot avea loc multe evenimente importante la nivel sentimental, ți-ar pica mai mult decat bine sa poți apela oricand la rude pentru indrumare și sfaturi.…

- Elena Udrea și-a petrecut noaptea din ani alaturi de iubitul ei, Adrian Alexandrov, cel care decis sa ii faca o surpriza de zile mari.Potrivit spynews.ro, in urma cu cateva zile, Adrian Alexandrov a mers la o agenție de turism pentru a cumpara doua bilete spre Thailanda. La ultima intalnire…

- Deficitul bugetar, adica diferenta intre cat a cheltuit statul si ce venituri a avut, s-a dublat fata de anul trecut. Asta arata executia bugetara la 11 luni, publicata de catre cei de la Finante. Cele mai mari cheltuieli s-au facut cu salariile bugetarilor si cu ajutoarele sociale. In schimb, investitiile…

- Obiectivul general al Programului Operațional Regional (POR) 2014–2020 il constituie creșterea competitivitații economice și imbunatatirea condițiilor de viața ale comunitaților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, infrastructurii si serviciilor, care sa asigure o dezvoltare…

- Fundatia "Inima de Copil" din Galati este o organizatie neguvernamentala infiintata in 1996 de un grup de voluntari, care implineste astazi, 13 decembrie 2017, 21 de ani de activitate. "Misiunea noastra este aceea de a ajuta si a da speranta copiilor si tinerilor in dificultate, familiilor lor, prin…

- Actrita Stela Popescu a avut doi parteneri de scena despre care oamenii ajunsesera sa spuna ca i-ar fi fost si soti! In 55 de ani de cariera, ea a fost extrem de apropiata de Alexandru Arsinel si Stefan Banica Senior. Despre acesta din urma s-ar fi spus si ca i-a facut un copil. Regretata actrita a…

- Controversatul cuplu Keo-Misty a dat vestea cea mare: cei doi artiști vor deveni parinți, Alexandra aka Misty fiind insarcinata in șapte luni jumatate. Keo și Misty au dorit sa țina totul secret pana acum pentru ca și-au dorit discreție, cu toate ca, in nenumarate randuri, aceștia au susținut ca iși…

- Actrita Stela Popescu a avut doi parteneri de scena despre care oamenii ajunsesera sa spuna ca i-ar fi fost si soti! In 55 de ani de cariera, ea a fost extrem de apropiata de Alexandru Arsinel si Stefan Banica Senior. Despre acesta din urma s-ar fi spus si ca i-a facut un copil.

- De-a lungul celor peste 55 de ani de cariera, actrita Stela Popescu a avut alaturi, pe scena, doi importanti actori, despre care oamenii ajunsesera sa spuna ca i-ar fi fost si soti! Atat era de sudata relatia dintre ei. Regretata actrita a dezvaluit, intr-un interviu pentru “Taifasuri”, lucruri nestiute…

- Scene șocante au fost surprinse într-o localitate din Tulcea, unde un polițist aflat în misiune a fost agresat de trecatori.Incidentul a avut loc la Niculitel, în judetul Tulcea. În imaginile surprinse chiar de unul dintre protagoniști se vede cum un politist…

- Profesionistii de la Centrul de recuperare din cadrul Fundatiei Inima de Copil se afla printre castigatorii unui concurs de proiecte a Programului MOL pentru sanatatea copiilor, despre care publicatia noastra a anuntat. Proiectul care a obtinut 25.000 lei finantare, de la MOL Romania si Fundatia Pentru…

- In data de 19.11.2017, in jurul orei 14.30, politistii din cadrul Politiei Orasului Petrila au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe strada 8 Martie, din orasul Petrila Din primele cercetari, se pare ca un minor de 7 ani, din orasul Petrila, a traversat strada 8 Martie…

- Nu toate sistemele de siguranta si asistenta prezente pe masinile moderne pot fi utile pentru sofer in una si aceeasi masura, insa iata ca sistemul de actionare automata a franelor este unul benefic si il recomandam pentru fiecare.

- Șase persoane și-au pierdut viața și un copil in varsta de doi ani și jumatate a supraviețuit dupa prabușirea miercuri a unui avion de mici dimensiuni in regiunea Habarovsk, in Extremul Orient rus, au anunțat autoritațile locale, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Spunea candva George Enescu, ca “muzica pornește de la inima și se adreseaza inimilor”. Mai ales cand pornește de la inima de copil… Și nu orice fel de copil, ci unul talentat! Așa ne-am gandit si noi cand am alcatuit prima echipa de productie muzicala din Romania, exclusiv dedicata copiilor! Mai exact,…

- Actorul britanic Rowan Atkinson, cunoscut pentru rolul lui Mr. Bean, va deveni tata pentru a treia oara la varsta de 62 de ani. El mai are doi copii de 21 și 23 de ani. Rowan Atkinson și iubita lui, Louise Ford, in varsta de 33 de ani, așteapta primul copil impreuna. Relația celor doi a inceput in…

- Sambata, pentru calificarea in ultimul act, Copil va evolua cu principalul favorit al turneului, Mihail Kukuskin (Belarus, locul 79 ATP). Cei doi s-au mai intalnit de doua ori, de fiecare data impunandu-se tenismenul bielorus, la challengerul din Most (2013) și la ATP-ul din Brisbane (2015).…

- Cuplul de actori Jennifer Aniston și Justin Theroux sunt in așteptarea primului lor copil cu ajutorul unei mame surogat, scrie realitatea.net.Au existat mii de zvonuri privind faptul ca Jennifer Aniston (48 de ani) ar putea deveni mama. De data aceasta ar putea fi insa adevarat.

- HOROSCOP Berbec, noiembrie: Luna plina are un efect extraordinar in luna noiembrie. Berbecii vor intra intr-o noua relație, care poate sa fie amoroasa, de serviciu, de afaceri, deci foarte mare atenție pentru ca luna noiembrie e plina de oportunitați. Totul se va derula pe repede inainte. Nu mai…

- Doua persoane, intre care si un copil de 9 ani, au fost ranite astazi intr-un incendiu izbucnit la o cabana de langa Codlea, la Geamana, judetul Brasov, informeaza Mediafax. Potrivit ISU Brasov, la locul incendiului s-au deplasat trei autospeciale cu apa si ...

- Catalin Crișan are o fiica de 17 ani, Daria, primul lui copil, care este mai frumoasa pe zi ce trece. In plus este și foarte talentata. Binecunoscutul cantareț de muzica ușoara Catalin Crișan a fost casatorit in urma cu ani cu Lucia Bubulac . Din maiajul cu prima sa soție, artistul are doi copii, Daria, …

- Jessica Allen are 31 de ani, traiește in California și a acceptat sa fie mama surogat pentru un cuplu din China. Nimic neobișnuit pana aici. Femeia a ramas insarcinata, iar lucrurile au decurs perfect pana in momentul in care a realizat faptul ca va aduce pe lume nu unul, ci doi copii.

- Dupa ce Elena Udrea s-a destrabalat alaturi de un tinerel la nunta anului, iubitul blondinei a vorbit, in exclusivitate, pentru Spynews.ro. Adrian Alexandrov a dezvaluit amanunte picante din relatia pe care o are cu celebra blonda.

- Sandra Izbașa și Petrișor Ruge s-au impacat la mai bine de o luna de cand s-a spus ca au rupt orice legatura. Chiar daca se iubesc, fosta sportiva a recunoscut ca nu este pregatita sa imbrace rochia de mireasa. Sandra Izbașa și Petrișor Ruge formeaza un cuplu discret. Cei doi refuza sa iși expuna viața…