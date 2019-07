Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele miniere conduse de Marin Condescu au cerut ieri "stoparea epurarilor politice", cei vizati de solicitatea respectiva fiind cei de la PDL Gorj, partid din care provin doi parlamentari ai judetului care sunt si lideri sindicali in min...

- IMPOTRIVA… Federatia Solidaritatea Sanitara, unul dintre cele mai mari sindicate din sistemul sanitar, a anuntat ca respinge ideea introducerii indicatorilor de performanta ca solutie pentru scaderea salariilor”. Reactia vine dupa ce ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca angajatii din spitale…

- Pavel Filip a convocat astazi in ședința miniștrii, secretarii de stat, șefii de agenții și instituții publice pentru a discuta despre modul de funcționare a Guvernului in contextul actualei situații politice. Premierul a solicitat sa fie asigurata activitatea in regim normal a instituțiilor publice,…

- Comitetul Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a facut un apel privind respectarea supremației Constituției Republicii Moldova, statului de drept și pacii civice. «Ne adresam membrilor de sindicat și ne expunem pentru depașirea crizei…

- Sindicatele si administratia din cadrul Complexului Energetic Oltenia au aprobat in ultima sedinta regulamentul pentru acordarea voucherelor de vacanta. Documentul a fost aprobat in cadrul sedintei Comisiei Mixte din CEO. S-a stabilit ca voucherele de vacanta sa fie distribuite sub ...

- CFR vrea sa inceapa in 10 zile reparațiile la Podul Constanța, chiar daca licitația organizata pentru selectarea unui constructor a eșuat. Șefii companiei vor sa negocieze direct și anunța ca exista deja o firma interesata de contract.

- Sefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene se reunesc, joi, intr-un summit informal la Sibiu pentru a discuta despre viitorul UE. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că reuniunea de la Sibiu arată că "românii contează în Europa". "Summitul…

- Procurorii militari de la Parchetul General au extins acuzatiile in dosarul privind violentele de la protestul din 10 august 2018 pentru sefii din Jandarmerie Catalin Sindile, Laurentiu Cazan si Sebastian Cucos, au precizat, pentru Mediafax, surse judiciare. Decizia vine dupa ...