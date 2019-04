Doar o zi, pauză de cumpături de la hypermarket-urile brașovene (Social) Hypermarket-urile din Brasov vor fi deschise pana la ceasurile serii, inaintea sarbatorilor pascale. Duminica, 28 aprilie 2019, va fi singura zi libera, se va lucra si de 1 Mai! Brasovenii care vor merge la cumparaturi pe ultima suta de metri inaintea sarbatorilor pascale trebuie sa stie ca hypermarketurile vor avea program pana la ceasurile serii, sambata, 27 aprilie 2019. Majoritatea au program pana la orele 18.00, dar vor fi si magazine deschise... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

