- Dupa ani buni de discuții, aproape cinci, oficialii instituției de pe C.D. Loga fac primul pas pentru transformarea Turnului de Apa din Iosefin intr-un centru cultural. In urma cu mai bine de un an, reprezentanții Primariei Timișoara anunțau ca vor incepe demersurile pentru renovarea…

- O noua schimbare de proportii este anuntata de catre autoritati. Decizia vizeaza milioane de romani, iar asta se va simti cat mai curand si in buzunarele acestora.Proiectul de ordin al Autoritatii de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) spune ca romanii nu vor mai fi nevoiti sa plateasca…

- Lege asteptata de micii fermieri, promulgata astazi, luni ndash; 19 martie de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Seful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 145 2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul…

- Fodor a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Stadionul Municipal va fi modernizat in perioada urmatoare. "Va fi o modernizare foarte complexa a stadionului. Va vom face prezentarea, cand avem proiectul tehnic gata. Vom avea gata in doua saptamani", a anuntat primarul municipiului Sibiu, Astrid…

- Clubul Rotary Targu Jiu demareaza Proiectul „Burse de Excelența Rotary”, iar in acest an vor fi acordate trei astfel de burse, fiecare in valoare de 1.000 de euro. Bursele de excelenta acordate urmaresc identificarea, sustinerea, dezvoltarea si promovarea talentelor, elevi sau studenți, cetațeni…

- De la inceputul lunii martie a intrat in vigoare legea care contractele de acces pe proprietatea publica sau privata ale operatorilor de date se vor transmite catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Autoritatea este o falanga a SRI iar o mare parte dintre…

- "Atat ca presedinte, dar impreuna cu comisia, va trebui sa-l invitam pe domnul Dragnea la comisie si sa detaliem toate aceste aspecte. Au fost mai multe lucruri pe care le-a spus domnul Dragnea in spatiul public si acesta este unul dintre ele si ramane sa ne spuna in fata comisiei, inclusiv cu detalii…

- Consiliul Local Lugoj a aprobat proiectul de hotarare, inițiat de primarul Francisc Boldea, privind scoaterea la licitație a serviciului public de alimentare cu apa și canalizare in municipiul Lugoj. Proiectul de hotarare a fost adoptat cu voturile consilierilor PSD (opt voturi), ALDE (un…

- Presedintele Consiliului Judetean Galati, Costel Fotea, a anuntat ca problema depozitarii gunoiului din judet va fi rezolvata foarte curand, deoarece in momentul de fata este in procedura de achizitie un proiect de aproximativ 60 de milioane de euro, care prevede implementarea ”Sistemului de management…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca nu va sustine proiectul privind pensiile speciale pentru alesii locali, afirmand ca pensiile speciale sunt „un furt” pentru ca nu sunt rezultate din contributii. In ciuda pozitiei fostului sef de stat, au fost parlamentari PMP care au semnat proiectul…

- UPDATE 3: Corona Wolves și-a incheiat aventura in Erste Liga, pierzand semifinala disputata impotriva lui MAC Budapesta, cu scorul de 0-4 la general. In ultima intalnire, care a avut loc luni seara la Brasov, „lupii” au pierdut cu 0-6. In primele trei meciuri, MAC s-a impus cu 4-0 și 5-3 in meciurile…

- Peste 90% din totalul creanțelor impotriva RAFO Onești (305 milioane lei) aparțin fostului acționar majoritar al companiei, Petrochemical Holding, grup inregistrat in Austria și controlat de omul de afaceri rus Iakov Goldovski. In sarcina cumparatorului va fi instituita obligația de a desfașura activitați…

- "Minciuna asta de pe ce site ati luat-o? Eu am vorbit in CexN despre mai multe lucruri. Intamplator, cand se faceau chermezele alea eu eram condamnat. Cu totul intamplator. Eu va spun ca o sa discutam atat de mult despre relatia SRI-PSD, SRI-Guvern, SRI-Parlament, incat o sa aveti stiri foarte mult…

- Ziua Mondiala a Scriitorilor a fost marcata la Sebeș, in avans, in data de 1 martie 2018, prin spectacolul de teatru „Cu sentimentele… pe fața”, susținut de Trupa de copii „MASCA”, din Sebeș, in sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga”. Micii actori aflați la prima reprezentație pe o scena…

- Oltchim ii vinde lui Dynamic Selling Group, cu 2,6 milioane de euro, divizia Materiale de Constructii Ramplast, potrivit unui anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). „Societatea informeaza actionarii si pe cei ...

- Nu conteaza ca afara e foarte frig, viscolește, iar ei sunt raciți! Gabriela Cristea și Tavi Clonda au scos-o pe micuța Victoria afara, la aer curat, dar și la zapada. Bineințeles, au facut și cateva fotografii pentru a le impartași cu fanii lor.

- Județul Olt este primul din tara din punct de vedere al numarului de legumicultori care participa la acest program national, potrivit directorului Directiei Agricole Judetene (DAJ) Olt, Dragos Draghicescu. ”Cu siguranta toti cei care planteaza pana la sfarsitul lunii februarie vor scoate pe…

- UPDATE. ”Poate reputatia spitalului a fost pe nedrept stricata, nu se stie de ce si cum. Problemele celelalte, legate de partea financiara, vor fi rezolvate, cu ajutorul Primariei Sectorului 1, cu ajutorul Ministerului Sanatatii, cu ajutorul CNAS. Deci, eu cred ca acesta este un moment zero. Chestiunile…

- Organizatia de Serializare a Medicamentului din Romania (OSMR) a lansat, saptamana trecuta, Sistemul National de Verificare a Medicamentelor, cu scopul de a proteja pacienții impotriva medicamentelor contrafacute. Acest sistem va fi implementat pe durata unui an, urmand sa devina funcțional din 9 februarie…

- Intotdeauna am iubit locul in care m-am nascut iar dorul de satul meu este permanent viu,desi ,din 1979, locuiesc in Roman!Ca profesoara, obisnuiam sa spun,cand era momentul potrivit,ca judetul Teleorman a dat cateva personalitati mari si importante:Gala Galaction,Zaharia Stancu,Marin Preda,Liviu…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a lansat in dezbatere publica un proiect de ordin prin care maxim 160.000 de romani, care produc energie regenerabila, vor putea vinde energia. Un proiect de Ordin al ANRE „pentru aprobarea prețurilor de vanzare a energiei electrice…

- Naționala de futsal a Romaniei a pierdut al doilea joc de la Campionatul European din Slovenia, 2-3 cu Ucraina, și a parasit turneul final. Romania, antrenata de Robert Lupu și aflata pe locul 23 in lume, a inceput foarte bine meciul. conducand cu 2-1 la pauza, grație golurilor marcate de Savio și Ignat.…

- Edilii din Targu Jiu au declarat razboi dricurilor. Reprezentanții primariei vor masuri mai stricte pentru patronii de firme mortuare și spun ca mașinile care transporta persoanele decedate nu ar trebui parcate la tot pasul, ci in locuri special amenajate. Viceprimarul Adrian Tudor este nemulțumit…

- Tarom anunta o promotie la bilete de avion, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie, cu preturi de 99 euro pentru calatorii dus-intors. Tarifele sunt cu toate taxele incluse. 0 0 0 0 0 0

- Gina Pistol vorbește despre vacanța cu Smiley in Thailanda, prima petrecuta in doi de cand Libertatea a scris, in vara anului trecut, ca sunt impreuna . Prezentatoarea “Chefi la cuțite” (show din care s-au consumat deja 4 sezoane) ne-a povestit, in exclusivitate, cum a fost concediul petrecut in exotica…

- CFR Calatori a vandut bilete cu loc intr-un vagon-fantoma. Situație fara precedent, creata de CFR calatori, dupa ce trenul IR 1582, pe ruta Constanța-București Nord, a ramas in mod inexplicabil fara un vagon. Astfel, CFR Calatori a vandut bilete la vagonul nr. 5 al acestui tren, care a fost desființat…

- Persoanele fizice care au obtinut in 2017 venituri din dividende peste plafonul de 22.800 de lei sunt obligate sa depuna, pana pe 31 ianuarie 2018, formularul 600 pentru plata contributiilor la sanatate (CASS) pe veniturile din dividende care vor fi realizate in anul 2018, rezulta din raspunsurile furnizate…

- Compania Gas Natural Fenosa scoate la vinzare afacerea din Moldova, scrie ziarul spaniol El Economista. Sursa citata scrie ca decizia companiei este motivata de starea activelor filialei din Moldova, pe care le califica drept „problematice”. Actualmente, Gas Natural Fenosa efectueaza o reviziure startegica…

- Grupele de copii nascuți in anii 2010 și 2011 de la gruparea Juniorul Suceava au participat zilele trecute la un turneu la Iași, acolo unde s-au confruntat cu alte formații din zona Moldovei. Astfel, Juniorul 2010 a izbutit sa se claseze pe locul al doilea la finalul intrecerii. Micii fotbaliști ...

- Micii fermieri care vor sa cedeze terenurile agricole in vederea comasarii pot primi un sprijin financiar de pana la 1.500 de euro/an prin intermediul submasurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Potrivit informatiilor publicate…

- Cafeaua pare un elixir minune. O serie de cercetari au legat consumul de cafea de prevenirea unor boli precum dementa sau tulburarile metabolice. Bineinteles, nu putem lasa la o parte efectul ei revigorant si plusul de energie pe care ni-l da ori de cate ori avem nevoie. Totusi, pentru ca efectele benefice…

- Cladirea Muzeului Județean de pe B-dul Vasile Lucaciu va fi modernizata in cadrul unui proiect transfrontalier. Valoarea investiției depașește 2 milioane de euro. Proiectul de hotarare cu privire la acest demers a fost votat in unanimitate de catre consilierii județeni prezenți la ședința de azi, 10…

- Elicoptere Black Hawk made in Romania! Gigantul american Lockheed Martin propune ministerului Apararii posibilitatea deschiderii unei linii de producție, in Romania, pentru elicopterele utilitare UH-60 Black Hawk. Reprezentanții companiei au discutat marti, 9 ianuarie, cu Ministerul Apararii despre…

- Cele trei blocuri de locuințe din cartierul barladean Bariera Puiești vor fi ridicate de SC ConsProiect M SRL Botoșani, desemnata caștigatoare la licitația organizata pentru proiectarea și execuția lucrarilor. Investiția se ridica la 18,1 milioane de lei. Proiectul prevede urmatorii indicatori tehnici:…

- Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale (AFIR) a deschis de luni, 8 ianuarie, o noua perioada de primire a solicitarilor de finantare prin intermediul Submasurii 6.5 ”Schema pentru micii fermieri” din cadrul sesiunii pe 2018 a Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, potrivit…

- Orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu, conform unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Demisia ministrului Apelor și Padurilor este semnul apropiatei reforme (probabil și remaniere) a Guvernului. Doina Pana a prins de veste ca ministerul sau era pe lista portofoliilor ce urmeaza a fi comasate și a preferat sa aibe inițiativa STOP Mai mulți lideri al Alianței au dat de ințeles ca va…

- In cadrul submasurii 6.5 “Schema pentru micii fermieri”, in acest an agricultorii au la dispoziție 12.290.531 euro, fonduri nerambursabile. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat lansarea unei noi sesiuni de primire a solicitarilor de finanțare prin intermediul submasurii 6.5…

- Catedrala Nationala va fi sfintita in data de 30 noiembrie 2018, in ziua de Sfantul Andrei, acest edificiu fiind „o necesitate liturgica practica, dar si un simbol al spiritualitatii romanesti”, a spus Patriarhul Daniel. „Prin milostivirea lui Dumnezeu, cu rugaciunile Maicii Domnului si ale tuturor…

- Din luna mai a anului 2017, brașoveanul Florin Florea a devenit președintele Federației Romane de Atletism (FRA). Dupa mai bine de 6 luni de la investire, perioada in care atleții romani au trecut printr-o serie de competiții internaționale de anvergura (printre care „Mondialele” de seniori in aer liber,…

- UDMR nu este de acord cu cele mai recente propuneri de modificare ale Codului Penal si de Procedura Penala, mai ales cu "ideea nebuna" de a impune un prag de 200 de mii de euro pentru infractiunea de abuz in serviciu, au declarat presedintele UDMR, Kelemen Hunor, deputatul Attila Korodi si senatorul…

- WeChat, una dintre cele mai populare retele de socializare din China, va permite utilizatorilor sa foloseasca aplicatia de mobil ca si „buletin de identitate digital” pentru accesul in internet cafe-uri. Proiectul limitat deocamdata la regiunea Guangzhou va fi extins la nivelul intregii tari incepand…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta unor relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana (UE), dupa un an tensionat, intr-un interviu publicat joi, scrie AFP. Turcia si-a vazut in 2017 aproape complet oprite indelungatele negocieri privind candidatura sa la UE, iar o criza…

- Enel, prin intermediul subsidiarei sale Enel Green Power Argentina, a obținut dreptul de a construi parcul eolian de 100 MW Pampa, in a doua runda a licitației de energie regenerabila lansata in cadrul RenovAr, proiectul de dezvoltare a producției de energie curata, lansat de Ministerul Energiei din…

- 39 de deputati si senatori din PSD au depus o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala. Proiectul a fost initiat de Catalin Radulescu, condamnat penal cu suspendare. Astfel, abuzul in serviciu…

- Medicii de familie din Neamț sunt in discuții daca sa mai consulte gratuit sau daca sa afișeze tarifele pentru serviciile medicale de la 3 ianuarie 2018. Nemulțumirea lor ține de ignorarea de catre decidenți a solicitarilor pe care ei le tot discuta cu Guvernul, cu Casa Naționala de Sanatatate și cu…

- PNL a depus vineri, la CCR, o sesizare de neconstiutionalitate la proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, invocand ca exista amendamente care au fost adoptate cu incalcarea prevederilor constitutionale.