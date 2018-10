Stiri pe aceeasi tema

- HC Zalau a terminat la egalitate, pe teren propriu, cu Borussia Dortmund, scor 25-25, in prima mansa a turului 2 din cadrul Cupei Cupelor. Partida retur va avea loc in Germania, in 21 octombrie.

- Handbal Club Zalau incepe sambata o noua aventura in cupele europene. Echipa condusa de Gheorghe Tadici va evolua in faza a doua preliminara a Cupei EHF – a doua cea mai importanta competitie europeana intercluburi – urmand sa intalneasca formatia germana, Borussia Dortmund. Partida va fi oficiata de…

- SCM Craiova, deținatoarea Cupei EHF, vrea sa ajunga in premiera intre cele mai bune 16 echipe ale continentului. Oltencele trebuie sa caștige turneul de calificare din Croația. SCM Craiova ar putea deveni a cincea echipa din Romania, la feminin, care ar ajunge sa evolueze in grupele Ligii Campionilor…

- Cupa Craiovei, turneu amical ajuns la ediția a XII-a, se va desfașura vineri și sambata, in Sala Polivalenta, cu participarea echipelor SCM Craiova, CSM Slatina și HC Zalau. La competiție, suporterii pot urmari la lucru noile jucatoare venite la vicecampioana ...

- Razvan Marin a fost integralist pentru Standard Liege in turul 3 preliminar al Champions League. In mansa tur, belgienii au remizat 2-2 pe teren propriu, in compania lui Ajax Amsterdam. Alexandru Baluta a evoluat 10 minute pentru Slavia Praga in partida cu Dynamo Kyev, 1-1.

- Petre Apostol Dupa ce a evoluat pentru HC Activ CSO Plopeni, atat in Divizia A, cat si in campionatul junioarelor, handbalista Bianca Berbece a facut saltul direct la o echipa cu pretentii, care va juca in cupele europene. In varsta de numai 18 ani, sportiva orginara din Valcea va evolua, in sezonul…

- HCM Ramnicu Valcea se va duela cu echipa invingatoare din meciul LC Bruhl Handball (Elvetia) - Kastamonu Belediyesi GSK (Turcia), Magura Cisnadie va intalni pe invingatoarea din meciul dintre Slavia Praga (Cehia) si UHC Mullner Bau Stockerau (Austria), iar HC Zalau va evolua in compania formatiei…

- Clasata pe locul cinci la finalul editiei trecute a Ligii Nationale, Handbal Club Zalau a obtinut calificarea intr-o noua editie a Cupei EHF, a doua cea mai valoroasa competitie europeana intercluburi. Formatia condusa de Gheorghe Tadici s-a calificat direct in turul doi preliminar, unde se va duela…