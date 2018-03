Stiri pe aceeasi tema

- Meciul disputat aseara tarziu intre Simona Halep si jucatoarea franceza Oceane Dodin, din turul II al turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami, a confirmat din nou ca jucatoarea noastra trece printr-o pasa neagra. In fata unei jucatoare fara prea mari veleitati, cu un al doilea serviciu…

- LIVE TEXT Simona Halep – Agnieszka Radwanska, in turul trei la Miami. Cele doua au mai jucat de zece ori pana acum. Scorul e egal: 5-5. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535…

- WTA a publicat in aceasta dimineața clasamentul actualizat din circuitul feminin, dupa incheierea turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Simona Halep, cu 8290 de puncte, se afla in continuare pe primul loc, inregistrand deja a 20-a saptamana ca lider mondial. Jucatoarea noastra este urmata…

- Simona Halep, favorita principala a turneului Premier Mandatory de la Miami, va avea o adversara accesibila in primul tur. In schimb, Serena Williams va debuta impotriva celei mai in forma jucatoare din circuit. Debut lejer pentru Simona Halep la Miami: adversara ii va fi Veronica Cepede…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina (20 ani) s-a calificat in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale in valoare de 7,972 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-4, 7-5, pe americanca Venus Williams, in prima partida din penultimul act al competitiei.…

- Jucatoarea rusa Maria Sarapova, numarul 41 mondial, s-a retras din turneul Premier Mandatory de la Miami, din cauza unei accidentari la antebratul stang, a anuntat, vineri, site-ul wtatennis.com. "Imi pare foarte rau ca trebuie sa ma retrag de la unul dintre turneele mele favorite, din…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a produs surpriza sferturilor de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), reusind sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, favorita numarul 5, in fata careia s-a impus in doua seturi, 6-2, 6-3, intr-o partida disputata miercuri. La…

- Simona Halep s-a calificat in aceasta dimineața in optimile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, invingand-o cu emoții pe incomoda Caroline Dolehide, scor 1-6, 7-6, 6-2 (detalii despre meci, aici). Liderul mondial a rezistat eroic jocului foarte bun al adversarei și ramane cu…

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-4, 6-4, pe sportiva ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, calificandu-se in turul al treilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Acesta a fost primul meci al jucatoarei romane la Indian Wells, ea fiind direct…

- Jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, s-a calificat, noaptea trecuta, in turul doi al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, faza in care o va intalni pe Simona Halep, liderul WTA.

- Rusoaica Daria Kasatkina (20 de ani, 24 WTA) a fost protagonista unei reveniri senzaționale in prima semifinala a turneului WTA Premier de la Dubai, invingand-o pe Garbine Muguruza dupa un meci foarte disputat, scor 3-6, 7-6 (11), 6-1. ...

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina, numarul 24 mondial, s-a calificat in finala turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 733.900 dolari, in urma victoriei obtinute vineri in trei seturi, 3-6, 7-6 (13/11), 6-1, in fata favoritei numarul 2, spaniola Garbine Muguruza, numarul 3 mondial.…

- Sorana Cirstea a fost invitata de americani sa participe, pe 5 martie, la lansarea formatului Tie Break Tens pe teritoriul Statelor Unite, intr-un super-eveniment gazduit de Madison Square Garden. Surorile Williams tin capul de afis la concursul de tenis disputat intr-un format inedit:…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, numarul 21 mondial, a castigat turneul WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe spaniola Garbine Muguruza (4 WTA), cu 3-6, 6-3, 6-4, dupa ceva mai mult de doua ore de joc.

- Jucatoarea ceha Petra Kvitova, locul 21 WTA si cap de serie 16, a castigat, duminica, turneul de la Doha, cu premii de peste trei milioane de dolari, invingand-o in finala pe spaniola Garbine Muguruza, numarul 4 mondial si favorita 4. Kvitova s-a impus cu scorul de 3-6, 6-3, 6-4 in doua ore si 16 minute.Ca…

- Sorana Cirstea, locul 38 WTA, a invins-o, miercuri, pe belgianca Elise Mertens, locul 20 WTA, califcandu-se in optimile de finala ale Qatar Open. Jucatoarea romana s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4, la turneul de categorie Premier 5. Cirstea va da piept in aceasta faza cu spaniola Garbine Muguruza, locul…

Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat dupa finala pierduta sambata la turneul Australian Open ca va lupta in continuare si cu siguranta va avea din nou sansa sa joace o finala de Mare Slem.

- Fosta jucatoare americana de tenis Jill Craybas a declarat, sambata, dupa finala Australian Open, pierduta de Simona Halep in fata danezei Caroline Wozniacki, ca romanca va mai avea sansa de a obtine un trofeu de Grand Slam si cu siguranta va reusi sa il castige."Caroline a meritat victoria,…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul 1 mondial, a afirmat, sâmbata, într-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, ca este fericita si mândra de prietena ei, Caroline Wozniacki, cea care a câstigat finala de la Australian Open în fata Simonei…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat dupa finala pierduta sambata la turneul Australian Open ca va lupta in continuare si cu siguranta va avea din nou sansa sa joace o finala de Mare Slem. ''A fost un turneu foarte bun pentru mine. Nu am inceput foarte bine, cu o accidentare la…

- Nemțoaica Angelique Kerber, locul 16 WTA și una dintre cele mai in forma jucatoare ale momentului, iși continua parcursul la Australian Open, turneu caștigat in 2016. Angelique Kerber a trecut in trei seturi de Su-Wei Hsieh, locul 88 WTA, scor 4-6, 7-5, 6-2, dupa un meci care a durat doua ore și 11…

- Necunoscuta Su-Wei Hsieh le-a scos din cursa la editia din acest an a Australian Open pe Garbine Muguruza si pe Agnieszka Radwanska si a fost la un joc distanta sa o elimine si pe Angelique Kerber.

- Jucatoarea taiwaneza Su-Wei Hsieh, nr. 88 mondial, a avansat in optimile de finala ale turneului de tenis Australian Open, primul Grand Slam al anului de la Melbourne, dupa ce a invins-o sambata pe poloneza Agnieszka Radwanska, cap de serie 26, cu 6-2, 7-5. Radwanska, semifinalista la…

- SIMONA HALEP - EUGENIE BOUCHARD LIVE la Australian Open. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. Simona Halep o va întâlni în turul secund la Australian Open pe Eugenie Bouchard din Canada. Partida are loc la ora 10:00, ora României. Jucatoarea româna de tenis Simona…

- Ieri, in primul tur de la Australian Open, la finalul unui meci in care s-a confruntat cu o situatie tensionata creata de „fuga” la vestiare a adversarei sale – Destanee Aiana – si cu o sperietura groaznica, Simona a facut radiografia debutului la primul turneu de Mare Slem al anului. Cum o accidentare…

- Dumitru Haradau, presedintele turneului de la Bucuresti, spune ca Simona Halep n-ar mai fi reusit sa revina daca pierdea primul set in fata australiencei Destanee Aiava si este de parere ca succesul obtinut marti dimineata ii va fi de mare ajutor liderului mondial. "Daca am avut emotii la 5-2? Sigur…

- Ce zice Eugenie Bouchard despre meciul cu Simona Halep, programat joi dimineața in turul 2 de la Australian Open, primul Grand Slam al anului 2018. Jucatoarea din Canada a prefațat partida impotriva liderului WTA și explica ce așteptari are de la acest joc. „Ma bucur mult ca voi juca impotriva numarului…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu ceva emotii în runda a doua a turneului Australian Open, luni, la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava cu 7-6 (5), 6-1. Halep (26 ani), care anul trecut nu a reusit sa treaca…

- Primul turneu de Grand Slam al anului va avea o zi plina cu vedete inca de luni, cand iubitorii tenisului feminin le vor putea vedea la lucru pe Venus Williams, Caroline Wozniacki sau campioana de la US Open, Sloane Stephens. Citeste mai mult: adevarul.ro/news/sport/Incepe-australian-open-trei-romance-joaca-luni-revelatia-buzarnescu-ajuta-halep-inca-zi-1_5a5b2a47df52022f757dd5b2/index.html

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, va juca in prima runda a turneului de Grand Slam de la Australian Open cu Destanee Aiava (193 WTA), reprezentanta a gazdelor, in varsta de 17 ani. In turul secund, castigatoarea din cele doua va juca impotriva invingatoarei dintre Eugenie…

- Jucatoarea romana Simona Halep are prima sansa sa ramane in fruntea ierarhiei profesioniste feminine si dupa turneul Australian Open, primul de Mare Slem al anului, potrivit situatiei prezentate de site-ul WTA. Contracandidatele Simonei la primul loc in clasamentul WTA sunt Caroline Wozniacki,…

- Potrivit RTV, toate agentiile o considera pe Garbine Muguruza drept jucatoarea cu cele mai mari sanse de a triumfa la Melbourne, desi aceasta se afla abia pe locul 3 in lume, dupa Simona Halep si Caroline Wozniacki. Mai mult decat atat, a doua favorita este jucatoarea ceha Karolina Pliskova, numarul…

- Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka, locul 210 mondial si laureata a turneului in 2012 si 2013, si care primise o invitatie pentru a participa la Openul Australiei, nu va participa la primul turneu de Grand Slam al anului 2018, din perioada 15-28 ianuarie."Din pacate, Victoria nu…

- SIMONA HALEP - Ying-Ying Duan LIVE VIDEO 2018: Simona Halep are sanse mari sa ramana pe primul loc al clasamentului WTA si dupa primele turnee jucate in noul sezon. SIMONA HALEP - Ying-Ying Duan LIVE VIDEO 2018 Simona Halep isi poate asigura inca o saptamana pozitia de lider WTA daca…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul doi mondial, a abandonat in optimile de finala ale turneului WTA de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 894.700 dolari, marti, in setul al treilea al meciului cu sarboaica Aleksandra Krunic, dupa ce castigase primul set cu 7-5,…

- La start de 2017, scrie ProSport, Simona Halep are avantaj de 40 de puncte in fata ibericei Muguruza si de 160 de puncte in fata danezei Wozniacki, revenita in Top 5 in final de an pentru prima data dupa 2011. Fiecare dintre aceste sportive are sansa trofeului in prima saptamana: sunt inscrise la…

- Trei jucatoare sunt in carti pentru prima pozitie in tenisul feminin in prima saptamana din 2018, care aduce automat statutul de principala favorita la Australian Open, turneu care tine cont pentru capii de serie doar de clasamentul oficial de pe data de 8 ianuarie - spre deosebire de Wimbledon…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, cu 6.175 puncte. Ea este urmata, la 40 de puncte, de spaniola Garbine Muguruza 6.135 p , pe 3 aflandu se daneza Caroline Wozniacki 6.015 p .Locul 4 este ocupat de de jucatoarea ceha Karolina…

- Prezenta in luna decembrie la Caransebeș pentru a intra in posesia titlului de „Cetațean de onoare” al municipiului, jucatoarea nascuta și crescuta pana la 6 ani in capitala gugulanilor a declarat pentru Jurnal CS ca spera ca 2018 sa fie și mai bun decat anul care se incheie in aceste zile:…