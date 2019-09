Stiri pe aceeasi tema

- Președintele AEP Constantin Buica a spus ca e dezamagit de numarul mic al romanilor din strainatate care s-au inregistrat pentru vot la alegerile prezidențiale. Cei mai mulți au optat pentru votul prin corespondența, respectiv 41.003, iar 38.944 au ales votul la secții.„Autoritatea Electorala…

- Radu Herjeu a comentat acest subiect pe pagina sa de Facebook. ”Doar 80.000 de romani din diaspora s-au inscris pentru votul prin corespondența și cel ordonat, in secții. Restul, daca nu se calca in picioare la urne in ziua alegerilor, spre profitul propagandistic electoral al unora sau altora,…

- Romanii din strainatate nu se mai pot inscrie la votul electronic pentru alegerile prezidentiale decat astazi. Astfel, pentru votul prin corespondenta erau la pranz, 31.716 de cereri, iar pentru votul in sectii sunt 29.937, potrivit site-ului www.votstrainatate.ro.

- Autoritatea Electorala Permanenta a transmis, joi, ca numarul alegatorilor din Diaspora care s-au inregistrat pentru votul prin corespondența la prezidențiale a depașit numarul celor care au optat pentru a vota la secție. Peste 11.100 de persoane au ales sa voteze prin corespondența, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Alegatorii romani din strainatate au la dispoziție o rubrica speciala pe pagina de internet a Ministerului de Externe. Aceasta poate fi accesata la adresa www.mae.ro/node/49479 . Romanii din Diaspora pot sa afle informații despre procesul de votare la alegerile pentru președintele Romaniei din 10 noiembrie…

- Alegeri prezidentiale 2019. Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP) Constantin Buica a anuntat ca, potrivit hotararii de Guvern, romanii din strainatate vor putea vota la primul tur al alegerilor prezidentiale intre 8 si 10 noiembrie, iar la al doilea tur intre 22 si 24 noiembrie.

- AEP a lansat site-ul pe care romanii din diaspora se pot preinregistra pentru a vota la prezidențiale. Autoritatea Electorala Permanenta a sansat marti site-ul votstrainatate.ro, o platforma online pe care cetatenii romani din diaspora care vor sa voteze la alegerile prezidentiale din acest an se pot…

- Presedintele Klaus Iohannis cere modificari substantiale ale legislatiei electorale, printre care vot anticipat timp de 8 zile la alegerile prezidentiale, crearea unui sistem in care listele suplimentare sa fie generate in mod electronic la sectiile din strainatate, cresterea numarului de sectii de…