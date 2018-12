Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Pro Infrastructura critica decizia CNAIR de a monta pe lotul 4 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, doar 5 panouri fonoabsorbante intre autostrada și Centrul de Intreținere și Coordonare. Cinci panouri in opinia membrilor sunt montate degeaba, deoarece scopul panourilor poate fi atins doar daca…

- Imagini incredibile au fost surprinse și postate pe o rețea de socializare de un sofer care mergea pe autostrada Sebeș-Turda, intre Aiud si Turda. O vaca speriata alerga printre mașini! Louturile 3 și 4 ale autotrazii Sebeș-Turda au fost inaugurate recent de catre autoritati. O vaca in fuga, speriata…

- Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal (CF), a estimat, miercuri, ca Romania ar obtine suficienti bani pentru o autostrada lunga cat Comarnic - Brasov, in fiecare an, doar daca ar reusi sa colecteze rata de TVA, ca pondere din PIB, cat Bulgaria.

- "Daca am avea o rata de colectare precum Bulgaria, am avea venituri bugetare in plus de 3,8 miliarde euro, adica o autostrada mare in fiecare an. E ceva colosal ca dimensiune a impactului. Daca am putea colecta TVA ca in Bulgaria, am putea construi o autostrada lunga, Comarnic-Brașov, in fiecare an",…

- Lucrarile la viitorul nod rutier Sebeș al autostrazii A10, denumit și „autostrada in autostrada” datorita complexitații sale, intrucat vor fi patru bretele mari, cu doua benzi pe sens și doua bretele mici cu cate o banda pe sens, toate insumand 14, 5 km, inainteaza foarte greoi. In partea dinspre Sibiu,…

- Podul peste raul Mureș, pe raza localitații Limba, comuna Ciugud, are toate grinzile sus, dupa mai bine de doi ani de cand au inceput lucrarile. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pe autostrada Sebeș-Turda, lotul 1, la viitorul pod peste raul Mureș, joi de dimineața, era o mobilizare ieșita din comun. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Antreprenorul Pizzarotti spera ca pana la finalul lunii noiembrie a acestui an sa aiba primul strat de asfalt pe aproximativ 12 km, din secțiunea A a lotului 1. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!