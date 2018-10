Stiri pe aceeasi tema

- Statul a alocat, in anul scolar trecut, 11 milioane de lei, pentru implementarea programelor nationale in scolile din judetul Botosani. Banii au ajuns, prin Ministerul Educatiei Nationale, la 23.793 de elevi si cadre didactice. Datele centralizate arata ca in anul scolar trecut 307 de elevi botosaneni…

- 10 milioane de euro a obtinut primaria din Baru din 2014 incoace. Edilul spune ca fondurile europene sunt mai sigure, pentru ca nu pot fi influențate politic, motiv pentru care administrația locala a accesat toate proiectele potrivite pentru zonele rurale montane. Daniel Raducanu, primar Baru: Fondurile…

- In sedinta Consiliului Judetean de joi, au fost aprobate documentatia si indicatorii tehnico-economici pentru ranforsarea DJ 571G, Bania, Girbovat si Sopotu Vechi. Din economiile care s-au facut la nivelul Directiei de Drumuri Judetene Caras-Severin, din lucrarile de modernizare a opt tronsoane…

- Banii vor fi imprumutați de Primaria Craiova de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), cu ei urmand sa se achiziționeze 35 de autobuze noi cu norma de poluare Euro 6, sa se reabiliteze cele doua sedii ale instituției ...

- Potrivit noului proiect de rectificare bugetara, Ministerul Sanatatii primeste 333,6 milioane de lei, urmand sa fie alocate fonduri pentru achizitionarea de incubatoare si echipamente medicale pentru mama si copil (418,3 milioane de lei) si pentru...

- Ploile abundente si inundatiile din ultimele luni de zile au lovit din plin judetul Arad. Zeci de localitati au fost afectate mai mult sau mai putin de intemperii, unele dintre ele primind ajutoare financiare de la Guvern pentru reparatiile necesare. Insa nu doar mici podeturi ori drumuri comunale…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, considera ca Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta nu corespunde nevoilor regiunii, ea spunand ca ori nu s-a investit suficient in aceasta unitate medicala, ori s-a investit si nu se vede. Ea a precizat ca Ministerul Sanatatii a alocat spitalului opt milioane…

- Consiliul Judetean Buzau ca finanta reabilitarea Blocului Operator al Spitalului Judetean. Banii pentru aparatura medicala cu care va fi dotata sectia au fost deja prevazuti de Consiliul Judetean, aproximativ 6 milioane de lei. Astfel, medicii si pacientii din Spitalul Judetean se vor putea bucura de…