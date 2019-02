Doar 4.500 de mașini din România sunt ECOLOGICE. Ce autoturisme își cumpără românii Partea proasta pentru aerul pe care il respiram este ca romanii cu venituri mici cumpara in continuare vehicule cu motoare diesel de generatie veche. In schimb, cele cu motoare electrice sau hibrid sunt foarte putine, la jumatatea mediei europene. Statistica arata ca europenii au preferat in 2018 masinile cu motoare de benzina in proportie de 57%, iar dieselul a ajuns la 36 la suta din vanzari. Unii producatori auto au decis chiar sa renunte la motorul pe motorina. Vin din urma autoturismele cu tractiune electrica sau hibrid. Acestea au reprezentat 7 la suta din numarul masinilor vandute.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

