- Doar 44% din cei 25 de milioane de nord-coreeni au acces la energie electrica, conform unui raport publicat miercuri de Banca Mondiala pe site-ul sau de internet, semnaleaza Yonhap, informeaza Agerpres.Citește și: GALERIE FOTO - VIDEO Tornade puternice: un mort si cel putin 130 de raniti in…

- In 2015 a fost fixat ca obiectiv global accesul fiecare persoane de pe planeta la energie verde accesibila in 2030. Cu toate acestea, fara un angajament politic puternic, aproximativ 650 milioane de persoane nu vor avea acces la electricitate nici in anul 2030, majoritatea in Africa sub-sahariana,…

- Vintul puternic care s-a abatut asupra unor localitati din judet, simbata, 18 mai, cind in intervalul orar 12-13 a fost declarat cod portocaliu de ploi, vint si grindina, a lasat fara energie electrica 1407 consumatori, fiind nealimentate 12 posturi de transformare. Informatiile au fost oferite de reprezentantii…

- Romania se afla pe locul 3 in topul tarilor cu cele mai multe cazuri noi de AVC si pe locul al doilea in topul deceselor si al infirmitatilor cauzate de aceasta afectiune, dupa infarctul miocardic, potrivit studiului „The Burden of Stroke in Europe, 2015”. La nivel global, Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Cancerul de piele este un tip frecvent de afectiune maligna. Conform cifrelor furnizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii, aproape 3 milioane de persoane fac anual o forma de cancer cutanat, din care peste 130.000 sunt melanoame. Care sunt sfaturile medicilor specialisti acum, cand sezonul cald se…

- "Acum este crucial ca si alte state sa raspunda acestui gest si sa ofere locuri pentru refugiatii prinsi in conflict care sunt evacuati", a declarat Grandi. Evacuarea celor 146 de persoane a fost coordonata de ministerul libian de interne in colaborare cu autoritatile italiene. Printre persoanele…

- Cel putin 121 de persoane au fost ucise si 561 ranite de la declansarea, la 4 aprilie, a ofensivei fortelor maresalului Khalifa Haftar asupra capitalei libiene Tripoli, a comunicat duminica Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite AFP. Biroul din Tripoli al OMS, care nu precizeaza numarul victimelor…

- Intreruperile planificate in alimentarea cu energie electrica vor fi anuntate prin SMS • Informatiile sunt disponibile pentru clientii din judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui. • Date complete cu privire la intreruperile planificate in alimentarea cu energie se regasesc si pe portalul…