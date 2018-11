Stiri pe aceeasi tema

- D&B David si Baias, societate de avocatura afiliata PwC Romania, si-a extins echipa de parteneri prin promovarea Anei Maria Iordache, avocat specializat pe zona de litigiilor fiscale si administrative, si a crescut numarul de avocati seniori. Continuarea pe ZFCorporate …

- 80% din deciziile de impunere emise de Fisc firmelor, pentru care acestea au initiat procese, au fost anulate de instante, arata un studiu realizat de PwC Romania. Astfel, in cazul celor care au contestat actele de impunere (aproape 40% dintre participanti), contestatia s-a solutionat partial…

- In anul 2018, salariile din mediul privat au crescut usor peste nivelurile planificate. Salariile la nivel national au crescut in medie cu 6,4%, fata de ajustarea planificata (5,7%), potrivit celei de-a 20-a editii a studiului salarial si beneficii PayWell, realizat de PwC Romania.

- ICCJ a amanat primul termen al apelului in dosarul lui Liviu Dragnea Liviu Dragnea. Foto: Arhiva/ Agerpres. Înalta Curte Casatie si Justitie a amânat pentru 5 noiembrie primul termen al apelului în dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, în care…

- Volatilitatea mediului de afaceri și orientarea din ce în ce mai mare pe atingerea obiectivelor pe termen scurt au facut ca în multe companii calitatea actului de management sa scada continuu în ultimii 10 ani. De fapt numeroase studii globale indica acest aspect și totodata arata…

- In domeniul relatiilor de munca, in vederea diminuarii numarului de persoane ce desfasoara munca nedeclarata, ITM Arges a efectuat un numar de 150 de controale. Astfel, la 31 angajatori au fost depistate ca prestand munca nedeclarata un numar de 78 de persoane. In urma acestor controale au fost aplicate…

- Ordonanta de urgenta 74/2018, publicata in data de 19 iulie 2018, aduce modificari fundamentale Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, insa, in urma analizei facute de reprezentantii Pricewaterhouse­Cooers (PwC) Romania, rezulta ca normele acesteia nu sunt foarte clare, iar obiectivele nu par…

- PwC Romania impreuna cu societatea corespondenta de avocatura D&B David si Baias au obtinut autorizarea cursului Data Protection Officer (DPO) - responsabil cu protectia datelor cu caracter personal - din partea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale si a Ministerului Educatiei Nationale.