- Indexul Democrației realizat de catre publicația The Economist releva ca procesul de erodarea a democrației in lume a continuat anul trecut. Astfel, 89 din 167 de țari au scazut in clasamentul democrației fața de anul precedent. Cele mai puternice 10 democrații sunt Norvegia, Islanda, Suedia Noua Zeelanda,…

- Liga 1, etapa 23. Sepsi – ACS Poli Timișoara (ora 18.00, Digi, Telekomsport, Look). Covasnenii au ”foame” de puncte. Se anunța un meci foarte incins, in care gazdele, cu doar 15 puncte, vor trage tare sa stranga o „zestre” cat mai mare in perspectiva returului. Anul fotbalistic 2018 va fi deschis de…

- Mai putin de jumatate dintre statele UE sunt "pe deplin democratice", conform indicelui pe 2017 privind starea democratiei la nivel mondial realizat de departamentul de analiza al The Economist. Raportul a clasat 11 state UE drept "democratii depline", restul figurand la "democratii defectuoase". Toate…

- Jukebox & Bella Santiago s-au clasat pe primul loc, cu cel mai mare punctaj (58 din 60 puncte), cu piesa “Auzi Cum Bate” si au castigat a doua semifinala Eurovision Romania 2018, care a avut loc duminica seara, la Teatrul National “Mihai Eminescu” din Timisoara. Piesa a fost notata cu punctaj maxim…

- Singura echipa care era sub Pandurii in clasamentul Ligii a II-a a anuntat ca se retrage din campionat. Olimpia Satu Mare a fost penalizata cu 42 de puncte din cauza datoriilor catre jucatori si coborase pe ultimul loc, cu minus 19 puncte...

- Bulgaria si Croatia sunt statele cu cel mai alert ritm de dezvoltare a sectorului agriculturii organice din UE, releva ultimele date publicate de Eurostat, citate de Balkan Insight. In timp ce in UE suprafata totala a productiei organice a crescut cu 18,7% in perioada 2012-2016, rata de crestere…

- Castigatorul Australian Open, elvetianul Roger Federer, locul 2 ATP, a declarat, luni, ca ar putea sa-si schimbe planurile initiale si sa participe le turneul de 500 de puncte de la Dubai, cu premii de trei milioane de dolari, in urma caruia ar putea redeveni numarul 1 mondial, informeaza agentia…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud, aflata pe locul cinci, cu 30 de puncte, in clasamentul Ligii Nationale, a pierdut meciurile amicale disputate cu Dunarea Calarasi la Calarasi si cu CSM Bucuresti in capitala . Ambele partide au fost programate dupa ce formatia constanteana a incheiat cantonamentul…

- Statistica meciului Simona Halep - Caroline Wozniacki este urmatoarea: Asi: 6-2; Duble greseli: 1-6; Proportia de reusita a primului serviciu: 61- - 58-; Proportia de puncte castigate cu primul serviciu: 65- - 66-; Proportia de puncte castigate cu al doilea serviciu: 47- - 51-; Mingi de break fructificate:…

- CSM Targoviste a facut un pas spre sferturile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, joi seara, prin victoria reusita in deplasare in fata formatiei elene Olympiakos SFP Pireu, cu scorul de 3-2 (25-18, 27-25, 16-25, 26-25, 15-13), in turul optimilor de finala ale competitiei. …

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Al Nasr, intr-un meci din etapa a XIII-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite.Golul a fost marcat de Matar, in minutul 19. In minutul 23, tot de la Al Wahda Dzsudzsak a ratat…

- Cel mai mare punctaj obținut la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018, organizat de Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca, a fost de 89 de puncte din 100 maxim posibile. Acesta ii aparține unmui tanar din județul Hunedoara. Dupa proba scrisa de verificare a cunoștințelor…

- La primul ei an de seniorat, rusoaica Alina Zagitova, a cucerit medalia de aur in proba individuala a Campionatelor Europene de patinaj artistic de la Moscova. Sportiva in varsta de 15 ani a acumulat 238,24 de puncte si s-a clasat pe primul loc in clasamentul general.

- Curtea Constitutionala a dat azi, 18 ianuarie, o alta decizie care aduce normalitatea democrației în justiție, eliminând securismele introduse prin Noile coduri sau ramase din Codul comunist. Astfel, CCR a decis ca fiind neconstituționala soluția legislativa care condiționeaza accesul…

- In timp ce ministrul Educatiei, Liviu Pop, dadea asigurari ca toți profesorii au primit salariile de vineri, in 32 de școli din Gorj banii nu ajunsesera. Statele de plata s-au blocat la Inspectoratul Scolar Gorj din cauza sporului pentru conditii vatamatoare solicitat, in continuare, de profesori.…

- Europa franco-germana se va distanta de Flancul Estic. Optiunile dificile ale Europei Centrale Uniunea centrata pe Zona Euro se va distanta treptat de Flancul Estic al UE, din motive care tin de ambele parti, si va cauta strangerea relatiilor economice avantajoase cu China si Rusia, pe fondul delimitarii…

- Statele membre ale ONU trebuie sa se pregateasca pentru gestionarea unor largi miscari de imigranti, atrage atentia secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, intr-un raport facut public, potrivit AFP.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII "Exista o nevoie urgenta pentru…

- Comparativ cu trimestrul II din 2017, PIB a fost, in termeni reali, mai mare cu 2,6%, in trimestrul III 2017. "Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a revizuirii estimarilor pentru trimestrul III 2017, nefiind insa, inregistrate diferente…

- Noul terminal feroviar West Kowloon din Hong Kong, care urmeaza sa asigure cat de curand o conexiune de mare viteza cu continentul, a ajuns in centrul unei polemici, intrucat unii considera ca, prin acest proiect, China ar urmari sa-si faca loc in treburile fostei colonii britanice.

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 4-2, echipa Al Jazira, intr-un meci din etapa a XI-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite. Golurile invingatorilor au fost marcate de Tagliabue ’44, ’51, ’71 si Al Akbari ’83.Pentru gazde au…

- Indicele Dow Jones, cel mai important indice al Bursei de la New York, a deschis sedinta de tranzactionare de joi la valoarea de 24.987 de puncte, foarte aproape de recordul istoric de 25.000 de puncte, pe fondul anuntarii unor performante si asteptari optimiste privind piata muncii din SUA.

- Coreea de Nord a accelerat ritmul, in 2017, in cursa sa nebuna catre arma nucleara, relansand temeri, demne de cele mai intunecate momente ale Razboiului Rece, cu privire la un conflict atomic, scrie AFP conform News.ro . Acest dosar urmeaza sa continue sa produca titluri de presa in 2018, in contextul…

- Romanca Simona Halep va incepe anul 2018 pe primul loc in clasamentul WTA, dar il poate pierde dupa prima saptamana. Garbine Muguruza, locul 2, și Caroline Wozniacki, locul 3, sunt foarte aproape de Halep. Simona are 6.175 de puncte, Muguruza are 6.135 de puncte, iar Wozniacki are 6.015. Simona va participa…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, cu 6.175 puncte. Ea este urmata, la 40 de puncte, de spaniola Garbine Muguruza ( 6.135 p), pe 3 aflandu-se daneza Caroline Wozniacki (6.015 p).

- Anul 2017 a reprezentat un balet interesant intre Donald Trump si Vladimir Putin. Presedintele american si-a ascuns cu greu admiratia pentru liderul de la Kremlin. Dar, si mai neobisnuit e faptul ca liderul lumii libere nu l-a criticat niciodata pe autoritarul presedinte rus, desi exista o…

- ”Leii din Banat” s-au impus in penultimul lor joc din acest an și au urcat provizoriu in varful ierarhiei. BC SCM Timișoara a trecut de SCM U Craiova intr-un joc spectaculos, cu multe puncte, 107-95 a fost scorul final in favoarea gazdelor. Nu mai puțin de trei jucatori au reușit sa marcheze cate 23…

- Comisia Europeana a deschis luni o investigatie amanuntita asupra grupului suedez IKEA, cel mai mare distribuitor mondial de mobila, pe care il banuieste ca a beneficiat de avantaje fiscale incorecte din partea Olandei, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Executivul comunitar precizează că,…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%, arata datele publicate,…

- Olimpia CSU Brașov va intalni in acest weekend, pe teren propriu, formația Universitatea ICIM Arad, intr-o partida care conteaza pentru prima etapa a returului Ligii Naționale de baschet feminin. Inaintea acestui meci, elevele lui Dan Calancea ocupa locul 4 in clasamentul competiției, cu 12 puncte,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a lansat joi un apel la 'unitate' pentru depasirea diviziunilor care se manifesta, pe de o parte, intre tarile din estul si din vestul Uniunii Europene in chestiunea migratiei si, pe de alta parte, intre tarile din nordul si sudul blocului comunitar…

- Victorie extrem de importanta pentru BC Timba Timișoara in economia zonei inferioare a clasamentului Ligii Naționale. ”Urșii” au revenit din vacanța forțata și s-au impus la limita in fief-ul Politehnicii Iași, scor 87-86. Americanul John Florveus a marcat cele mai multe puncte in duelul cu rivala galben-negrilor…

- Dupa victoria sepctaculoasa obtinuta etapa precedenta, cand a revenit de la 2-0 pe terenul celor de la Girona, Deportivo Alaves va deschide etapa a XV-a din Spania, cu un meci pe teren propriu cu Las Palmas.Deportivo Alaves este pe locul 19 cu 9 puncte in timp ce Las Palmas este pe locul 18 cu 10 puncte.

- Statele din Orientul Mijlociu au condamnat recunoasterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala Israelului ca fiind o miscare periculoasa intr-o regiune instabila, iar palestinienii au declarat ca Washingtonul isi abandoneaza rolul de mediator, noteaza Reuters, preluata de Agerpres. Aliaţi…

- Cornel Dinu l-a laudat pe Marius Șumudica, dupa ce Kayserispor a invins in deplasare Alanyaspor (2-1) și a egalat la puncte Fenerbahce și Beșikaș. Dinu a fost impresionat de faptul ca Șumudica a reușit sa se impuna intr-un campionat atat de agresiv precum cel al Turciei. Kayserispor este pe locul 5,…

- Athletic Bilbao și Real Madrid joaca ACUM in etapa a 14-a din La Liga. Partida poate fi urmarita in direct la TV Digi Sport 2 și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul livTEXT! LIVE: ATHLETIC BILBAO - REAL MADRID 0-0 Madrilenii sunt la 9 puncte de liderul Barcelona, in timp ce Bilbao e pe locul 15, cu 14 puncte.…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Bordeaux a invins la scor de neprezentare AS Saint-Etienne, scor 3-0, intr-un meci contand pentru etapa a XV-a din Ligue 1. Gratie succesului obtinut, gazdele au acumulat 20 de puncte, depasindu-i in clasament pe cei de la AS Saint-Etienne care au ramas cu 19 puncte.A

- Vicepremierul Paul Stanescu va conduce delegatia guvernamentala care va reprezenta Romania la cel de-al VI-lea Summit al sefilor de guvern din statele Europei Centrale si de Est si Republica Populara Chineza (formatul de cooperare „16+1”), care se va desfasura luni la Budapesta. Potrivit unui comunicat…

- Inregistrata cu timpul de 1 min 40 sec 91/100e, Mikaela Shiffrin le-a devansat pe slovaca Petra Vlhova, care o batuse la Aspen in martie și la Levi acum doua saptamani, și pe austriaca Bernadette Schild, cu 1 sec 64/100, respectiv 2 sec 67/100. Mikaela Shiffrin are 22 de ani, iar sambata a…

- Este vorba despre un Ford Focus cu numarul de inmatriculare: AR 12 TWY, care a blocat traficul in zona pret de 15 minute. La mai putin de 24 de ore de la eveniment, Lorena Radu, purtator de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Arad, ne-a comunicat sanctiunile luate impotriva „bizonului”.…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de miercuri in crestere cu 0,48%, dupa ce marti bursa de pe Wall Street a incheiat sedinta la un nivel record. Indicele principal Nikkei-225 ajuns la valoarea de 22.523,15 puncte, in crestere cu 106,67 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei…

- Campioana en titre Golden State Warriors a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 124-116 (28-47, 24-27, 47-15, 25-27), formatia Philadelphia 76ers, in liga nord-americana de baschet masculin (NBA). In fata a 20.000 de spectatori, echipa din Philadelphia a avut un avantaj de 22 de puncte la…

- Miniștrii care participa luni la Consiliul UE pentru Afaceri Generale au pe agenda și un complicat vot in urma caruia va fi ales orașul ce va gazdui viitorul sediu al Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va fi mutat de la Londra odata cu ieșirea Marii Britanii din UE, relateaza agenția…

- Dupa o pauza de doua saptamani cauzata de actiunile loturilor nationale, Liga I se va relua cu etapa a XVIII-a. Runda va fi deschisa cu duelul din Banat dintre FC Botosani si ACS Poli Timisoara, meci care va incepe la ora 18:00.

- Acnee. Acneea vulgara este o afecțiune comuna a pielii care survine ca urmare a unei hipersecreții a glandelor sebacee (glande care secreta sebum) și se manifesta prin puncte negre, puncte albe sau coșuri care apar pe piele. Se pot forma și chisturi, leziuni mai profunde care pot lasa cicatrici daca…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta, liderul seriei A din Divizia A, are meci sambata la Constanta, in Sala Sporturilor. Jucatoarele pregatite de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie intalnesc, de la ora 14.00, in etapa a zecea, penultima clasata, Danubius Calarasi. CSU Neptun conduce ierarhia…

- "Motivul este foarte simplu: Sfantul Scaun nu poate sa contribuie la o activitate care afecteaza in mod clar sanatatea oamenilor", a explicat, joi, purtatorul de cuvant de la Vatican, Greg Burke, intr-un comunicat. "Niciun profit nu poate fi legitim daca pericliteaza vieți", a adaugat el, recunoscand,…

- Cele trei state baltice - Lituania, Letonia si Estonia - ridica la granitele lor cu Rusia sau cu aliata acesteia din urma, Belarus, garduri de sarma ghimpata si dotate cu echipamente video sofisticate. Masura nu este insa luata impotriva vreunei agresiuni ruse de care aceste tari se tem si…

- Reprezentantii statelor Uniunii Europene (UE) vor discuta despre elaborarea unei liste a zonelor considerate paradisuri fiscal. Idea aceasta are legatura cu combatere a evaziunii fiscale dupa dezvaluiri privind detinerea de catre persoane a unor active in diverse regiuni din lume, relateaza Agentia…