- Miercuri, 6 martie , BestMusic Live Concerts te invita la Hard Rock Cafe de la ora 21:30 la un show cu Moonlight Breakfast ! Moonlight Breakfast s-a infiintat in 2011 si a inceput in forta cariera muzicala odata cu deschiderea concertului Jamiroquai de la Mamaia. Prima piesa a trupei a putut fi auzita…

- Goran Bregovic is set to perform alongside a symphonic orchestra of 42 musicians, three violin players and a 6-person choir at the Palace Hall on April 2, the show being played for the first time in the Capital, informs a release sent to AGERPRES. Tickets are available for 140-320 lei, depending…

- Goran Bregovic revine la Sala Palatului, pe 2 aprilie, pentru un show in premiera, in care va canta alaturi de o orchestra simfonica formata din 42 de artisti, trei violonisti si un cor de sase persoane, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Biletele pot fi achizitionate la preturi cuprinse…

- Analistii sunt de parere ca ”daca ar exista un Premiu Nobel pentru dans, acesta ar trebui sa-i fie acordat lui și spectacolului sau”. Cu milioane de fani in fiecare colț al lumii, Michael Flatley este privit ca un geniu al artei sale, titulatura dobandita in urma performanțelor sale coregrafice extraordinare,…

- Michale Graves (ex Misfits), vocea inconfundabila a perioadei de aur a trupei, vocea pieselor Dig Up Her Bones sau Descending Angel, canta la Bucuresti pe 9 ianuarie in Club Quantic! Michale Graves este un artist din Statele Unite a carui cariera a inceput in 1995 cand a preluat rolul de solist al formatiei…

- Tradiționalul concert anual Carla’s Dreams are loc pe 18 mai, pentru prima data la Romexpo: “Nocturn”. “Doar pentru ai noștri”, au spus Carla’s Dreams. Cea mai scurta și nonconformista invitație la un eveniment, așa cum și-au obișnuit fanii: direcți, dar discreți, intenși și mereu surprinzatori. Primele…

- Sir Tom Jones va canta la CLuj-Napoca, in 26 iunie 2019, la BT Arena.Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ…

- Pe 10 decembrie de la ora 21:30 Holograf va asteapta la Hard Rock Cafe la un show cu totul si cu totul special plin de surprize si de hiturile care i-au facut celebri! Pentru un eveniment special, nu avem mese in fata scenei. Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica…