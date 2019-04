Stiri pe aceeasi tema

- Expertii au afirmat ca barbatii cu trasaturi mai "masculine" sunt mai predispusi sa fie catalogati drept infideli. Acelasi tip de persoane par sa fie mai deschisi cu privire la faptul ca au inselat sau au "furat" partenerele altor barbati. Cu toate acestea, cercetatorii insista ca rezultatele sunt modeste,…

- La fel ca in fiecare an, de Ziua Femeii, primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost prezent pe strazile orasului, cu bratele incarcate de flori, pe care le-a oferit femeilor pe care le-a intalnit in cale, oriunde se afla.„Cu ocazia zilei de 8 Martie, am daruit astazi mii de flori doamnelor si ...

- Cu o floare nu se face primavara, dar cu mai multe… Din acest punct de vedere, in cetatea Bratienilor primavara a fost la ea acasa, caci domnii din organizația ALDE Ștefanești au avut un ...

- Actorul teatrului „Aureliu Manea”, Valentin Popescu, a alergat astazi pe distanța Cluj Napoca – Turda, intr-un „maraton” dedicat femeii. Este pentru al doilea an consecutiv in care actorul alearga pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Surpriza de 1 martie pentru soferitele care au trecut vineri dimineața prin centrul municipiului Alba Iulia. Mai multe soferite aflate in trafic, vineri, au fost trase pe dreapta de agentii de la Serviciul de Politie Rutiera Alba Iulia, care s-au gandit sa le ofere o mica atentie de 1 Martie. Doamnele…

- Pe 5 martie, VUNK va asteapta la Hard Rock Cafe de la ora 21:30 pentru un eveniment special plin de surprize sub titulatura “Doamnelor si domnișoarelor, VUNK “. Ca de obicei la showurile VUNK, nu avem mese in fata scenei! Biletele au urmatoarele preturi: – Cu loc la masa in sala: 99 lei (doar 200 de…

- La inceputul primaverii, doamnele si domnisoarele primesc martisoare.Maine, 1 martie, in prima zi calendaristica de primavara, pentru a marca Ziua Martisorului, echipele de control ale Regiei Autonome Transport in Comun Constanta vor oferi si anul acesta bratari martisor, doamnelor si domnisoarelor…

- PNL si USR au depus, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, motiunea simpla pe Justitie intitulata "Tudorel Toader si PSD-ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie", potrivit Agerpres. "PNL a depus motiunea simpla pe Justitie, care a fost semnata si de colegii nostri de la USR. Este o motiune…