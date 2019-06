Doamnele domină învățământul ieșean. Câte șase profesoare pentru fiecare coleg care predă la catedră Din 1990 si pana in prezent, in cazul cadrelor didactice din invatamantul primar iesean, numarul acestora a scazut cu peste 500. Mai exact, in anul 1990, la nivelul judetului lucrau in invatamantul primar 2.748 de cadre didactice, aici fiind inclus si invatamantul special, iar in anul 2017, numarul acestor cadre didactice a scazut la 2.222 de persoane. Scaderea numarului de persoane este pus pe seama reducerii populatiei sco (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, prin intermediul proiectului "Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti" (CRED) a inceput formarea cadrelor didactice care constituie unul dintre grupurile-tinta ale proiectului, respectiv 55.000 de profesori din invatamantul primar si gimnazial. Acestia urmeaza sa fie instruiti in…

- Saptamana aceasta, in cadrul proiectului "Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti" (CRED), a demarat formarea primelor 300 de cadre didactice din invatamantul primar. In acelasi timp, continua selectia nationala a formatorilor de cadre didactice atat pentru invatamantul primar, cat si pentru…

- Scaderea este determinata de o mai stransa colaborare intre diferite servicii de securitate, de politicile de combatere a violentei ale guvernului si de o diminuare a tensiunilor intre gruparile criminale. Statisticile sunt periodic compilate de grupul media Globo, Universitate din Sao Paulo si think-tank-ul…

- Cadrele didactice din invatamantul primar si gimnazial pot participa, incepand de marti, la programul "Creatori de educatie", in cadrul caruia se vor acorda premii pentru cele mai bune modele de bune practici in acest domeniu. Programul a fost lansat marti la Palatul Victoria, iar cei care doresc sa…

- Doliu in invatamantul constantena. Profesorul de matematica de la Scoala Gimnaziala Harsova, Florin Motrogan, s a stins fin viata."Ce poate fi mai trist in sufletul oamenilor, atunci cand stii ca un coleg, profesorul de matematica, FLORIN MOTROGAN, a pasit pe calea celor drepti, in Imparatia Cerurilor.…

- Listele finale cu copiii inscrisi in invatamantul primar pentru anul scolar 2019-2020 vor fi afisate, joi, iar pana in 19 aprilie vor fi solutionate cazurile particulare ale copiilor care au ramas neinscrisi. In prima etapa de inscriere au fost depuse 150.084 de cereri. Potrivit calendarului…

- A doua etapa rezervata completarii/depunerii/validarii cererilor – tip de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2019-2020 incepe azi, 2 aprilie, si se adreseaza copiilor care nu au fost inscrisi/nu au participat in prima etapa. Inscrierea se face pe locurile disponibile, prin completarea/depunerea/validarea…

- În luna februarie, situatia din industrie a fost destul de confuza. Pe de o parte, au crescut cererea si volumul productiei. Pe de alta parte, au scazut comenzile pentru export.Costurile de productie sunt usor mai mici decât în ianuarie, dar ramân la un nivel foarte ridicat.Firmele…