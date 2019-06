Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 14 iunie, pe fondul unui cod portocaliu de vreme severa, grindina a facut ravagii din nou in județ. De aceasta data, localitațile afectate au fost: Targu Lapuș, Suciu de Sus, Cupșeni și Groșii Țibleșului. Grindina a fost cat ouale de prepelița. Fara sa surprinda pe nimeni, Ro-Alert nu a funcționat…

- ALERTA de ultima ora : Furtuna și potop in MARAMURES. Grindina de dimensiuni mari, ploi torentiale și vijelie. Vezi zonele vizate COD : PORTOCALIU In zona : Județul Maramures: Baia Sprie, Targu Lapuș, Suciu de Sus, Cupșeni, Lapuș, Groșii Țibleșului; Se vor semnala : ploi torentiale care vor depasi 35…

- Administrație Naționala de Meteorologie (ANM() a emis, in urma cu puțin timp, COD GALBEN de ploaie in comunele Cașeiu și Chiuiești. Avertizarea COD GALBEN este valabila in comunele Cașeiu și Chiuiești. Conform ANM, se vor semnala ”ploi cu caracter de aversa care vor depasi local 20 … 25 l/mp izolat…

- De ultima ora . Alerta de furtuna in Maramures. Grindina, descarcari electrice și Vant puternic. Vezi zonele vizate Cod galben Valabil pana la : 10-06-2019 ora 16:00 In zona : Județul Maramures: Targu Lapuș, Șomcuta Mare, Copalnic-Manaștur, Suciu de Sus, Cernești, Remetea Chioarului, Valea Chioarului,…

- Cod galben valabil pana la ora 18:00. In zona : Județul Maramures: Targu Lapuș, Șomcuta Mare, Copalnic-Manaștur, Șisești, Dumbravița, Cernești, Remetea Chioarului, Valea Chioarului, Coroieni, Sacalașeni, Vima Mica, Coaș, Boiu Mare; Se vor semnala : ploi cu caracter de aversa local care vor depasi 25,…

- Vremea rea a lovit Calafatul, in aceasta dupa-amiaza, cand in Calafat a cazut grindina de dimensiuni mari. Oamenii au fotografiat fenomenul și au publicat pe rețelele de socializare. Deocamdata nu se știe ce pagube a produs fenomenul meteo, insa cu ...

- Vineri avem vreme instabila si temperaturi modeste. Doar prin Banat si Oltenia va fi ceva mai bine; in rest se anunta averse consistente, conditii de grindina si lapovita pe crestele Carpatilor. Sambata se incalzeste, dar nu scapam de instabilitate. Prin nord, centru, est si la munte vin alte ploi zgomotoase…

- Codul galben este valabil pentru localitatile: Baia Mare, Baia Sprie, Targu Lapus, Somcuta Mare, Ulmeni, Tautii-Magheraus, Copalnic-Manastur, Cavnic, Sisesti, Miresu Mare, Satulung, Recea, Dumbravita, Cupseni, Cernesti, Farcasa, Remetea Chioarului, Valea Chioarului, Grosi, Ardusat, Coroieni, Sacalaseni,…