Doamna si chirurgul estetician O doamna merge la un chirurg estetician pentru un facelift. Dupa consultatie, doctorul ii spune: – Va pot face acest facelift, dar va trebui sa reveniti dupa 6 luni pentru eventuale retusuri. – O, nu – zise femeia. Vreau ca totul sa fie facut astazi, sa nu mai trebuiasca sa revin. Doctorul se gandeste cateva secunde si zice: – Bine, avem o noua procedura pentru asa ceva. Va voi monta un mic surub in varful capului si de fiecare data cand apare un rid, strangeti usor surubul si ridul va disparea. – Exact asta imi doream – zise femeia fericita. Sunt de acord, sa-i dam drumul. Dupa sase luni femeia… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

