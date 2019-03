"Doamna mărilor", secretele au fost dezvăluite Sapte ani a durat constructia sa, iar lansarea la apa a avut loc in prezenta fostului dictator Nicolae Ceausescu, in anul 1985. Dupa numai cinci ani, denumirea acesteia a fost schimbata din "Timisoara" in "Marasesti", in amintirea distrugatorului Marasesti din componenta Escadrilei de Distrugatoare a Marinei Regale Romane. Cea mai mare nava de razboi, construita in Romania, fregata "Marasesti", caci despre ea este vorba, a scris pagini de istorie pentru Marina Militara Romana, atat in perioada regimului comunist, cat si dupa anul 1989. Studioul Multimedia din cadrul Redactiei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

