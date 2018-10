Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista bulgara de investigatii Victoria Marinova, directoare si prezentatoare a televiziunii regionale TVN, a fost asasinata ‘intr-un mod deosebit de violent’ sambata, in orasul Ruse, transmite agentiile EFE si AFP titrate de Agerpres. Victoria Marinova, in varsta de 30 de ani, este cel de-al treilea…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins toate cererile fostului ministru Elena Udrea si ale lui Dan Andronic in dosarul Hidroelectrica in care sunt acuzati de fapte de coruptie, si au constatat legalitatea probelor, stabilind ca poate incepe judecata. Decizia poate fi contestata.

- Croatia a pregatit pentru intalnirea de la Bucuresti 11 proiecte din domeniul energetic, unul din sfera comunicatiilor digitale si sapte din domeniul transporturilor. Valoarea totala a proiectelor propuse de Croatia este de 1,782 miliarde de euro. Aici intra terminalul de pe insula Krk cu gazoductul…

- CHIȘINAU, 10 sept — Sputnik. CNA a publicat sinteza saptamânii în urma evenimentelor care au avut loc în perioada 3 — 9 septembrie curent. Agentia de recuperare a bunurilor infractionale din cadrul CNA a pus sechestru pe bunuri în valoare de peste…

- Asseco South Eastern Europe Group, (WSE: ASEECOSEE, ASE) și-a anunțat rezultatele financiare pentru al doilea trimestru și rezultatele la jumatatea anului pentru anul 2018, conform carora compania a înregistrat o creștere de 5% a veniturilor din vânzari în comparație cu prima jumatate…

- Procuratura federala din Statele Unite investigheaza imprumuturi de peste 20 de miliarde de dolari obtinute de fostul avocat personal al presedintelui Donald Trump, Michael Cohen, prin intermediul companiilor de taximetrie detinute de acesta si de familia sa, a relatat duminica New York Times, transmite…

- Procuratura spaniola a confirmat, vineri, condamnarea fostului atacant al echipei Real Madrid Cristiano Ronaldo, transferat de curand la Juventus Torino, la 24 de luni de inchisoare cu suspendare, pentru evaziune fiscala, informeaza Reuters. In plus, Ronaldo va trebui sa plateasca o amenda de 3,2 milioane…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 136 de percheziții și au instituit masuri asiguratorii in valoare de peste 3.300.000 de lei, in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite ...