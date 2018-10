Stiri pe aceeasi tema

- "Putin ori are consilieri slabi, ori nu isi masoara cuvintele", a spus vicepremierul bulgar Valeri Simeonov, pentru postul public de televiziune de la Sofia - BNT. Motivul comentariul sau a fost legat de apelul presedintelui rus ca Uniunea Europeana sa nu dea dovada de slabiciune in aceasta chestiune,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, intr-un interviu pentru Digi 24 preluat de news.ro, ca daca ar fi vorbit despre Romania in discursul despre Starea Uniunii sustinut miercuri, mesajul nu ar fi fost unul pozitiv in totalitate, el aratand ca crede in continuare ca Romania…

- Festivitatile legate de sarbatorirea Centenarului Marii Uniri ar putea marca si sfarsitul statului pe care generatia de acum o suta de ani l-a creat cu sacrificiu, curaj si inteligenta. Institutiile si functionarea statului sunt pe cale sa se prabuseasca sub loviturile unei „elite“ conducatoare minate…

- Fostul ministru al Educației, Remus Pricopie, intr-o posare pe Facebook, descrie drept iresponsabile afirmațiile facute de șeful PSD și președintele Camerei Deputaților. Pricopie precizeaza ca Dragnea nu a oferit dovezi nici pentru așa-zisa tentativa de asasinat, nici pentru presupusa lovitura de stat.…

- Instituțiile publice sunt inchise pe tot parcursul minivacanței de Sf. Maria (15-19 august), in timp ce Poșta și cateva banci vor deschise joi și vineri (16-17 august). Excepție fac doar inspectorii APIA, care...

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis sambata un mesaj de suport pentru Jandarmerie și Poliție și a criticat declarațiile președintelui Klaus Iohannis și ale liderilor Opoziției, afirmand ca acestea nu au facut decat sa creasca tensiunea din spațiul public.

- Iaa mesajul Guvernului: "Prim-ministrul Viorica Dancila condamna ferm acțiunile violente produse in București, vineri seara, desfașurate de grupuri organizate prin deturnarea unei manifestații civice. Rapoartele Ministerului Afacerilor de Interne arata ca violențele au fost provocate…

- Au disparut placile cu insemnele statului de pe fatada Primariei Carei. Gasitorului se acorda recompensa. Buletin de Carei a semnalat disparitia lor inca din data de 2 iulie 2018 dar Primaria Carei prefera sa sfideze LEGEA si in loc sa le refaca pe cele disparute amplaseaza unele noi, cernite, de parca…