Dnevnik: Autorităţile bulgare sunt pasive în faţa agresiunii hibride a Kremlinului Autoritațile bulgare sunt pasive la agresiunea hibrida a Kremlinului, servindu-l chiar, și nu contribuie la securitatea și apararea colectiva în NATO. Acest lucru a fost declarat de catre Ivan Kostov, fost prim-ministru bulgar (1997-2001), la conferința "Aderarea la NATO - cheia catre UE", organizata de Consiliul Atlantic din Bulgaria, prin care se marcheaza cea de-a 70-a aniversare a înființarii NATO și 15 ani de la aderarea Bulgariei, potrivit Dnevnik, citat de Rador.



Kostov a adaugat ca guvernantii nu au luat o poziție în conflictul Rusia - NATO și cu privire… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia face tot posibilul pentru a iși intari influența in Balcani, iar prin ultimele acțiuni pe care le-a interprins in aceasta zona se pare ca a gasit rețeta prin care poate iși poate duce la indeplinire acest plan.Ziarul Financiar: Autoritatile sarbe si-au dat permisiunea finala pentru…

- Boiko Borisov, premierul Bulgariei, alaturi de Dmitri Medvedev, prim-ministrul Federației Ruse (foto: Twitter\Guvernul Federației Ruse) La aniversarea a 141 de ani de la eliberarea oficiala a Bulgariei de sub dominatia Imperiului Otoman (3 martie 1878), presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a…

- Sancțiunile impuse de țarile occidentale impotriva Rusiei nu au adus rezultate notabile, iar Statele Unite și Marea Britanie nu sunt interesate sa rezolve problema „banilor murdari” din Rusia, susține politicianul de opoziție din Rusia, Alexei Navalnii, intr-un interviu acordat publicației Financial…

- Ministerul rus al Afacerilor Externe a precizat ca afirmațiile potrivit carora Statele Unite ale Americii ar fi raspuns la toate întrebarile Federației Ruse, referitoare la Tratatul privind lichidarea rachetelor cu raza scurta și medie de acțiune, nu corespund realitații, potrivit TASS, citata…

- "Sunt convins". Astfel, vicepresedintele GERB, Tvetan Tvetanov, a raspuns postului de televiziune bTv la întrebarea daca Rusia va încerca sa intervina în alegerile de anul acesta din Bulgaria. "Sunt convins", pentru ca vad ce se întâmpla în…

- "Sunt convins". Astfel, vicepresedintele GERB, Tvetan Tvetanov, a raspuns postului de televiziune bTv la întrebarea daca Rusia va încerca sa intervina în alegerile de anul acesta din Bulgaria. "Sunt convins", pentru ca vad ce se întâmpla în state…

- Scandalurile legate de petrolierul libian Badr, retinut in urma cu doi ani la Burgas, au escaladat si au implicat Bulgaria intr-un scandal international si in conflict diplomatic. Autoritatile bulgare nu au insa o pozitie oficiala, scrie Sega, citat de Rador

- Milionarul bulgar Nikolai Banev, arestat in octombrie 2017 pentru evaziune fiscala, spalare de bani și abuz in serviciu, negocia cu oficiali ruși despre inființarea unui partd care sa reprezinte interesele Rusiei in Bulgaria, a declarat procurorul general adjunct al Bulgariei, Ivan Gheșev, scrie 24chasa.bg.…