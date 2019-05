Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a marturisit ca ii pare rau pentru prim-ministrul britanic Theresa May, care si-a anuntat vineri demisia, relateaza AFP. "Imi pare rau pentru Theresa. O apreciez enorm", a declarat Trump pe peluza Casei Albe, inainte de a pleca intr-o deplasare in Japonia. "Ea a muncit…

- Premierul britanic Theresa May urmeaza sa demisioneze vineri din funcție din cauza rebeliunii din cadrul cabinetului de miniștri, razvratire provocata de planul ei de Brexit, scrie The Times. Ea a sfidat miercuri seara tentativa de a o forța sa plece din Downing Street, insistând ca va…

- Termenul limita pana la care presedintele Trump urma sa decida daca va impune sau nu taxele vamale suplimentare de pana la 25% pentru automobilele importate era 18 mai, insa surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat ca o serie de consilieri de la Casa Alba au discutat o amanare pentru…

- «Este o adevarata nebunie!», recunoaște Rory Stewart, secretar de stat pentru Dezvoltarea internaționala in guvernul doamnei Theresa May. Cele doua tabere, conservatorii și laburiștii, au recunoscut marți, dupa o noua runda de negocieri vizand conceperea unui acord Brexit acceptabil parlamentului britanic,…

- "UE are o problema: amenintarea de implozie care o paste. Trista realitate este ca avem o Uniune in care o parte a populatiei, in special din nord-vestul Europei, vrea sa se retraga", a declarat Hoekstra intr-un discurs sustinut la Universitatea Humboldt de la Berlin. "Daca Uniunea noastra este incapabila…

- May si Merkel au discutat la Berlin timp de o ora si jumatate despre solicitarea Marii Britanii de a amana Brexitul pana la 30 iunie, cu optiunea scurtarii acestui termen in cazul in care sefa guvernului de la Londra reuseste sa convinga parlamentul britanic sa aprobe intre timp acordul de Brexit…

- Britanicii se afla aproape de o mare aventura: aceea a izolarii de Europa, intr-o lume in care apartenența UK la platforma geo-strategica și economica pe care o ofera Uniunea Europeana este foarte importanta pentru toți europenii, inclusiv pentru britanici. Sper ca vor reuși sa evite aceasta greșeala…

- Brexitul ar putea fi anulat sau amanat. Premierul Marii Britanii, Theresa May, ii avertizeaza pe deputatii de la Londra ca daca nu vor aproba Acordul, tara ar putea sa nu paraseasca niciodata Uniunea Europeana.