- Aurel Dumitriu, director din cadrul Garzii Forestiere Suceava, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis luni AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale…

- O grefiera de la Tribunalul Bihor a fost trimisa in judecata de procurorii DNA-Serviciul teritorial Oradea pentru luare de mita, fals in inscrisuri și sustragere sau distrugere de inscrisuri. Ea ar fi facilitat inmatricularea a 64 de mașini fara plata taxei de mediu și intr-un timp scurt.Potrivit…

- Vamesul de la Punctul de Trecere a Frontierei Stamora Moravita retinut pentru luare de mita a fost arestat preventiv. Sorin Avram a fost prezentat instantei, pe numele sau fiind emis un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Totodata, s-a constatat ca el are mai multe imobile,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timișoara au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale si reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 16 septembrie 2019, a inculpatului Avram Sorin Daniel, lucrator vamal in cadrul Punctului de Trecere a Frontierei…

- Sorin Daniel Avram, lucrator vamal in cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stamora Moravita, a fost retinut de procurorii anticoruptie, dupa ce ar fi primit de la un om de afaceri sume de bani pentru a-i permite intrarea in Romania cu mai multe obiecte funerare. Potrivit unui comunicat al DNA…

- Potrivit unui comunicat al DNA transmis, marti, AGERPRES, procurorii DNA Timisoara au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand de luni, a lui Sorin Daniel Avram, lucrator vamal in cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stamora Moravita, sub aspectul savarsirii…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpați: BLEJNAR SORIN, la data faptei președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), pentru infracțiunea de luare de mita, COMANIȚA VIOREL,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar pe cauțiune, a inculpatului TANASESCU DAN, director executiv in cadrul Direcției pentru Agricultura Județeana Gorj, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de:…