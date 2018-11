DNA, urmărire penală Tăriceanu - ALDE acuză ”fabrica DNA de dosare” ”In legatura cu informațiile vehiculate in mass-media, doresc sa fac urmatoarele precizari: Pana la aceasta ora, nu am primit nici o comunicare oficiala, referitoare la inceperea urmaririi penale intr-un dosar al DNA; In legatura cu informațiile vehiculate de presa, referitoare la presupuse ilegalitați in dosarul Microsoft, menționez: Pe timpul mandatului meu de Prim-Ministru, Guvernul nu a efectuat nici o plata in contul licențelor Microsoft; Hotararile de Guvern care au fost adoptate in acea perioada au avut drept scop inventarierea licențelor Microsoft folosite… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

