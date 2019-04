DNA trimite in judecata un fost europarlamentar Procurorii anticoruptie au trimis Tribunalului Bucuresti, spre judecare, dosarul in care politicianul Petru-Constantin Luhan, fost europarlamentar PDL, este banuit de “folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente false, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata”. Acuzatiile tin de decontarea unor cheltuieli de transport. In rechizitoriul procurorilor se mentioneaza […] DNA trimite in judecata un fost europarlamentar is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

