DNA sustine solicitarea adresata ministrului Justitiei de a abandona procedura de revocare a lui Lazar

- Adunarea Generala a DNA a decis, vineri, sa sustina solicitarea adresata ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a renunta la procedura de revocare a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar. (continua) AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Diana Dumitru; editor online: Magdalena Tanasescu)

- Peste 1.000 de judecatori si procurori sustin, in mod individual, solicitarea transmisa joi de Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a renunta la procedura de revocare a procurorului general…

- Peste 1.000 de magistrati sustin solicitarea adresata ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de renuntare la procedura de revocare a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, informeaza vineri Forumul...

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor solicita ministrului Justitiei, Tudorel Toader, „sa abandoneze imediat” procedura de revocare a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar. „O astfel de procedura, care…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor au solicitat joi ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa abandoneze procedura de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar. "Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, asociatie…

- Forumul Judecatorilor din Romania si Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor i-au transmis o scrisoare ministrului Justitiei in care solicita abandonarea procedurii de revocare a lui Augustin Lazar. Decizia ministrului „pune in pericol parcursul Romaniei in UE si insasi existenta democratica…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit pentru 13 noiembrie audierea procurorului general Augustin Lazar, dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare din functie a acestuia, au precizat surse din institutie. Conform sursei citate,…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar va sustine o conferinta de presa la ora 19.30. Va fi prima reactie a acestuia la cererea de revocare la adresa sa formulata de catre ministrul Tudorel Toader.