- Procurorii DNA Constanța au reținut șase persoane suspectate de savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, șantaj, camata, influențarea declarațiilor și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Suspecții au fost deferiți judecatorilor cu propunerea de arestare preventiva.

- Mai multe persoane din Constanta suspectate de inselaciune, santaj, camata, influentarea declaratiilor si fals in inscrisuri sub semnatura privata au fost retinute si astazi sunt prezentate instantei cu propunere de arestare preventiva. In fata instantei s au adunat astazi rude si prieteni ai suspectilor…

- Se pare ca politistii erau de mai mult timp in vizorul DGA. Ofiterii aveau informatii ca agentii cereau mita de la soferi, i-au urmarit si au vazut care este modul lor de actiune. Conform unor surse judiciare, ofiterii DGA au facut perchezitii la locuintele a cinci agenti - patru din Ialomita si unul…

- O grupare specializata in frauda informatica a fost destructurata de ofițerii DIICOT. Suspecții organizau licitații online, incasau banii, iar apoi nu mai livrau produsele. Potrivit procurorilor, faptele au fost comise in țari ale Uniunii Europene. Polițiști de combaterea criminalitații organizate din…

- Luni, 12 martie a.c., ora 10.30, un echipaj de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile, care se afla in misiune de asigurare a ordinii si sigurantei publice in municipiul Constanta, la intersectia dintre B dul Ferdinand si strada Rascoalei 1907, a observat doi tineri, prieteni, de 17 respectiv 18 ani,…

- Doi barbați, din comuna Valu lui Traian, au fost arestați preventiv dupa ce polițiștii constanțeni au probat faptul ca cei doi sunt autorii mai multor furturi din locuințe, producand pagube uriașe victimelor. Suspecții spargeau casele, furau bani și bijuterii și iși cumparau bunuri de lux.

- La data de 04.03.2018, procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Tulcea, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Constanta si S.C.C.O. Tulcea, au efectuat 15 perchezitii domiciliare pe raza mun.…

- Florin Salam a fost audiat de procurorii DIICOT intr-un dosar de camatarie, proxenetism si crima organizata, ca urmare a unei interceptari din dosar. Cantaretul de manele a fost audiat, astazi,...

- Peste 1.700 de militari romani si straini reprezentand alte cinci state aliate sau partenere vor participa, timp de zece zile, incepand de luni, la primul exercitiu major multinational din acest an, organizat de Fortele Navale Romane (FNR), pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii…

- Trei traficanți de droguri au fost arestați preventiv pentru 30 de zile și alte șase persoane sunt puse sub control judiciar dupa opt percheziții facute in Bacau, Constanța și Eforie Nord. Procurorii DIICOT alaturi de polițiștii de la Cobaterea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Trei persoane au fost retinute pentru 24 ore, iar alte 6 au fost plasate sub control judiciar, in urma a 8 perchezitii domiciliare efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Constanta si de procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale. La data…

- Un procuror de la DNA a solicitat miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea tuturor inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala.Astfel, procurorul a cerut o pedeapsa maxima…

- IPS Teodosie, urmarit penal intr-un nou dosar la DNA. Arhiepiscopul Tomisului este acuzat de inducere in eroare a organelor judiciare, de marturie mincinoasa și de abuz in serviciu. Alaturi de inaltul ierarh sunt cercetați penal și Neculai Poalelungi, preot in Arhiepiscopia Tomisului pentru savarsirea…

- Site-urile de vanzari on-line au intrat in atenția unor infractori care s-au folosit de bancnote false pentru achiziționarea de produse. Gruparea infracționala a fost destructurata de DIICOT iar procurorii au descris modul de acționare al acestora. Mascații au descins la mai multe adrese de ppe raza…

- Dupa mulți ani in care creditele in valuta au fost preferatele romanilor, cei mai suparați fiind cei care au luat credite in franci elvețieni, leul a trecut la putere. Insa, dupa o perioada destul de lunga in care dobanzile au fost suportabile, incepand cu septembrie 2017, valoarea acestora a crescut…

- Peste 129.000 de cazuri de infectii respiratorii s-au inregistrat in ultima saptamana, cu 44 la suta mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Au fost confirmate peste o mie de cazuri noi de gripa, cele mai multe in Bucuresti si in judetele Constanta, Olt, Brasov, Iasi, potrivit NEWS.RO.Citeste…

- O tanara din Constanța a fost violata intr-o casa de pariuri, unde fata lucra. Agresorul este un fost militar. Agresiunea s-a produs intr-o casa de pariuri din centrul Constanței, unde tanara de 19 ani lucra ca operatoare. Fostul militar a supus-o pe fata unor umilințe de neimaginat. Dupa ce a violat-o,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie DNA ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatilor: ANTON SERGIU GABRIEL, pentru savarsirea infractiunilor de: constituirea unui grup infractional organizat, complicitate la santaj…

- La data de 30 ianuarie a.c., politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta si cei ai Directiei Operatiuni Speciale au organizat o actiune de prindere a flagrant a patru barbati, cu varste cuprinse intre 23 si 55 de ani, din municipiul Constanta, banuiti de…

- Judecatorii de la Tribunalul București au admis cererea DNA de interdicție a inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare a S.C. Tel Drum S.A, firma despre care procurorii susțin ca ar fi controlata de liderul PSD, Liviu Dragnea. Pe 27 decembrie, S.C. Tel Drum S.A. a fost trimisa in judecata, ca…

- Procurorii au cerut arestarea lui Raoul, dupa ce a fost prins de trei ori conducand fara permis și a fost condamnat la munca in folosul comunitații. Se pare ca procurorii care se ocupa de caz au cerut pedeapsa cu inchisoarea si arestarea preventiva a lui Raoul, in schimb, judecatorii, au decis altceva.…

- Cei opt barbati, cu varste intre 22 si 46 de ani, retinuti pentru 24 de ore dupa ce s a stabilit ca sunt suspecti de furt de aparate pay point au fost adusi la instanta unde vor fi prezentati judecatorilor cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Potrivit IPJ Constanta, in perioada decembrie…

- DNA a extins urmarirea penala în cazul firmei Tel Drum, din Teleorman, și a instituit un sechestru. Procurorii au dispus extinderea urmaririi penale fața de persoana juridica SC TEL DRUM SA, suspecta pentru savârșirea infracțiunilor de: -…

- La data de 15 ianuarie a.c., in jurul orei 02.30, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 69 de ani, din Constanta, care a fost apelata, pe telefonul fix, de catre o femeie, care s a recomandat ca fiind fiica sa, aducandu i la cunostinta faptul ca se…

- In cursul zilei de ieri, 10 ianuarie a.c., in jurul orei 03.00, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie au fost sesizati de catre o femeie, de 75 de ani, din Constanta, care le a relatat ca a fost apelata pe telefonul fix, de un barbat, care s a recomandat a fi nepotul acesteia, spunandu i ca ar fi…

- Procurorii DNA l-au acuzat miercuri pe Radu Mazare de atitudine sfidatoare la adresa justitiei si a instantei supreme dupa ce acesta a plecat recent in Madagascar. Odata ajuns in insula, Radu Mazare a cerut azil politic. Acum procurorii DNA cer inlocuirea masurii preventive pe care fostul edil o avea…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: SC MARINA TRAVEL SRL, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte…

- Procurorii DNA Constanța au dispus trimiterea in judecata, pentru a doua oara in ultimele șase luni, a psihologului Oana Danciu, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de influența. Procurorii anticorupție au probat faptul ca inculpata, care este cercetata sub control judiciar, a pretins, in cabinetul…

- Pusa in practica de cativa ani incoace, metoda "Accidentulldquo; continua sa faca victime, in special printre persoanele in varsta, care pica usor in capcana povestilor spuse la telefon de suspecti. Anul acesta, mai multe astfel de cazuri au existat in judetul Constanta, zeci de persoane fiind pagubite.…

- La data de 30.12.2017, in jurul orei 00.20, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 55 de ani, din municipiul Constanta, cu privire la faptul ca a fost apelata pe telefonul fix, de catre o femeie, care s a recomandat ca fiind fiica sa, informand o ca…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei MIRCEA MARIANA, la data faptei primar al orasului Cernavoda, judetul Constanta, in prezent consilier local in aceleiasi oras, cu privire…

- Procurorii DNA de la Ploiești au trimis-o in judecata, sub control judiciar, pe Ana Maria Patru, fosta șefa a Autoritații Electorale Permanente (AEP) pentru doua fapte de trafic de influenta in forma continuata și spalare a banilor. In rechizitoriul transmis judecatorilor de la Tribunalul București…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatului DOBRICA DUMITRU, consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean…

- Cea mai mare captura de materiale pirotehnice facuta vreodata de poliția din Constanța a fost realizata la Eforie Nord. Oamenii legii au prins mai multe persoane care urmau sa comercializeze aproape 4 tone de artificii și petarde în mod ilegal. Suspecții au fost reținuți, iar marfa confiscata.…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta a concesionat catre o asociere de firme inclusiv unele servicii de pompe funebre ce puteau fi efectuate exclusiv de catre personalul Sectiei de prosectura, potrivit rechizitoriului prin care Danut Capatana, fostul manager al unitatii medicale,…

- Ziua de miercuri a fost una neagra pentru DNA. Zece persoane trimise în judecata de procurorii anticorupție au fost achitate în instanța. Printre cei care au fost achitați se numara primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, și Beatrice Radulescu, secretarul Primariei Sinaia, dosarul fiind…

- Politistii Prahoveni au destructurat o grupare infractionala specializata in inselaciuni prin metoda ,,accidentul". 5 persoane au fost retinute. Potrivit IPJ Prahova, la data de 19.12.2017, politistii Serviciului de Investigatii Criminale, au fost sesizati privind comiterea unor inselaciuni prin metoda…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:IONESCU FOSTA MUNTEANU SPERANTA GEORGETA, la data faptelor director general economic in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor, iar in…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpaților: CAPATINA DANUT, aflat in stare de deținere, la data faptelor manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: TINCU ION, la data faptelor director al Directiei Generale de Politie Locala si Control din…

- Doi tineri, banuiti de comiterea unor infractiuni de furt calificat au fost identificati de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de furt calificat, politistii din cadrul Postului de Politie Lumina au identificat doi tineri, de 18,…

- Procurorii DIICOT fac cinci perchezitii la Cluj, una fiind la o clinica medicala privata, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunii de de delapidare cu consecinte deosebit de grave. Una dintre percheziții a avut loc la domiciliul chirurgului…