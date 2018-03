Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat luni ca pana in prezent peste 1.200 de detinuti au iesit din penitenciar prin aplicarea legii recursului compensatoriu. "Astazi, cand vorbim, avem 1.219 detinuti care au iesit din penitenciar la termen prin aplicarea legii recursului compensatoriu.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca numarul detinutilor se afla pe un trend descendent, cei care intra in detentie fiind in prezent mai putini decat cei care ies. Ministrul a adaugat ca numarul detinutilor din Romania este de 22.884,…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, a fost trimis in judecata de DNA Constanta pentru inducerea in eroare a organelor judiciare, marturie mincinoasa si abuz in serviciu in forma continuata. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Anamaria Toma, editor: Cristina Tatu, editor online: Ada Vilceanu)

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a afirmat miercuri, la prezentarea bilantului Ministerului Public pe anul 2017, ca se roaga ca dosarul "Hexi Pharma" sa nu ajunga destul de curand la aceasta instanta, pentru ca nu are unde sa-l depoziteze. (continua) AGERPRES/(AS…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, ca nu a existat, "in mod realist", nicio actiune care sa stirbeasca independenta Justitiei. El a precizat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care se afla joi intr-o vizita…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, dupa intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca si-a exprimat speranta ca nu vor mai discuta despre lucruri diferite si adevarul sa fie "lasat in alta parte". El a precizat ca nu a discutat…

- Trei barbati din comuna Costesti, banuiti de furturi din locuinte si gospodarii cu prejudiciu de aproape 30.000 lei, au fost retinuti de politistii valceni in urma unor perchezitii domiciliare, informeaza un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, remis miercuri Agerpres.Perchezitiile,…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a anuntat miercuri, la prezentarea raportului de activitate pe 2017, ca procurorii anticoruptie au solutionat anul trecut peste 3.800 de dosare, ceea ce reprezinta un record de la infiintarea institutiei. (continua). AGERPRES/(AS - autor: George Onea,…

- Firma responsabila cu deszapezirea DJ 106 Sibiu - Agnita a fost amendata cu peste 7.200 de lei, intrucat nu a curatat carosabilul de zapada, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. "Societatea responsabila cu intretinerea partii carosabile pe DJ 106 Sibiu - Agnita…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru. Potrivit legii, ministrul Justitiei poate cere revocarea…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a subliniat marti ca in Directia Nationala Anticoruptie nu se falsifica probe. "Nu se falsifica probe in DNA", a afirmat Kovesi la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, care discuta solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea sa din functia de procuror-sef…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat marti ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a invocat, in sustinerea cererii de revocare a sa din functie, elemente continute in forma initiala a unui raport intocmit de Inspectia Judiciara, din care doar o parte dintre concluzii au fost insusite…

- Cursurile vor fi suspendate si marti la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile, potrivit unei informari a Biroului de presa al institutiei de invatamant superior. "Activitatile didactice vor fi suspendate si marti, 27 februarie…

- Tenismanul rus Karen Hacianov, nr. 47 mondial, s-a calificat sambata in finala turneului ATP de la Marsilia, dotat cu premii de 645.485 euro, dupa ce l-a invins pe cehul Tomas Berdych, cap de serie 4, cu 6-3, 6-2. Hacianov, 21 ani, cap de serie 8, va juca in finala cu invingatorul din…

- Fostul deputat Ionel Arsene, in prezent presedintele Consiliului Judetean Neamt, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, informeaza, joi, DNA. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin,…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, este urmarit penal de procurorii anticoruptie pentru inducerea in eroare a organelor judiciare, marturie mincinoasa si abuz in serviciu in forma continuata, dupa ce ar fi formulat denunturi false impotriva unor subordonati, se arata intr-un comunicat de…

- Procurorii DNA au pus in miscare actiunea penala si au dispus luarea masurii controlului judiciar pe cautiune fata de medicul Irinel Popescu, la data faptelor presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS), pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. (continua) AGERPRES/(AS…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca nu are niciun motiv sa-si dea demisia, precizand ca a respectat legea in tot ceea ce a facut. AGERPRES/(A - autor: Catalin Alexandru, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vilceanu)

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca 27 dintre secretarii de stat propusi de PSD vor fi inlocuiti. "Am finalizat evaluarea secretarilor de stat. Sunt 27 de secretari de stat care vor fi inlocuiti din 96. Mai sunt 2-3 cazuri in care vor mai fi discutii zilele urmatoare",…

- Patru persoane au fost retinute miercuri de politistii din judetul Hunedoara, fiind acuzate de contrabanda cu tigari, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la aproximativ 80.000 de lei, a informat Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Politistii Serviciului de Investigare…

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare in dosarul privind despagubirile de la ANRP. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vilceanu)

- Curtea Constitutionale a Romaniei (CCR) a admis, marti, sesizarea formulata de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, constatand ca actul normativ…

- Romania a invins Canada, duminica, in primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, dupa ce jucatoarea de tenis Irina Begu a intrecut-o pe Katherine Sebov cu 6-2, 6-4 si a ridicat scorul general la 3-0, duminica, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, iar echipa noastra va juca in barajul pentru accederea…

- Trei TIR-uri au fost implicate joi intr-un accident rutier pe soseaua de centura a municipiului Lugoj, iar in urma impactului unul dintre soferi a ramas incarcerat. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Banat” al judetului Timis, pompierii au fost solicitati sa intervina…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga, din cadrul DNA, a fost trimisa in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual in forma continuata (patru acte materiale), se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie. (continua) AGERPRES/(AS - editor: Georgiana Tanasescu, editor…

- Zeci de jandarmi si politisti cauta un batran de 78 de ani din comuna Puiești, județu Vaslui, disparut de doua zile de acasa. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, batranul a plecat de la domiciliu vineri, spunand ca se duce la biserica, dar nu s-a mai intors acasa.…

- Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul Microsoft, luni, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, faptele au fost comise de cei doi in calitate de reprezentanti ai societatilor…

- Anca-Nicoleta Alexandrescu va fi consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial. Activitatea sa este neremunerata, se mai arata in decizia semnata de sefa Guvernului. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor: Florin…

- Peste 8 tone de produse contrafacute au fost indisponibilizate in urma a 30 de perchezitii efectuate miercuri si joi in mai multe judete, prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala fiind de aproximativ 1.000.000 lei. Citeste si: ULTIMA ORA - Ancheta la Compania Aeroporturi Bucuresti:…

- Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a fost trimis in judecata de procurorii DNA - Serviciul Teritorial Bacau pentru abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis joi AGERPRES,…

- Constantin Robu a fost numit în functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)

- Fostul iubit al femeii injunghiate in coaforul din Titu a fost retinut pentru sechestrarea unei tinere, au declarat, miercuri, surse judiciare. Potrivit unui comunicat al al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis, miercuri, AGERPRES, un barbat de 28 de ani din Branistea,…

- Razvan Nitu, administratorul special al RADET, a anuntat marti, pentru AGERPRES, ca îsi da demisia de onoare, dupa ce doi muncitori si-au pierdut viata în timp ce lucrau la o conducta de termoficare în zona Iuliu Maniu. (continua) AGERPRES/(A - autor: Irinela Visan, editor: Florin…

- Un tanar din Buzau a fost reținut de polițiștii dambovițeni dupa ce a inșelat mai multe persoane, prin intermediul unui site de publicitate, cu privire la inchirierea unei vile din Azuga, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dambovița. Potrivit sursei citate, doua…

- Opt barbati, cu vârste între 22 si 46 de ani, banuiti ca ar fi comis mai multe furturi de aparate tip PayPoint si alte bunuri pe raza mai multor judete, au fost retinuti în urma unor perchezitii, prejudiciul cauzat de acestia fiind estimat la circa 50.000 de euro, au informat joi reprezentantii…

- Cercetarile în dosarul privind moartea politistului Bogdan Gigina s-au prelungit din cauza ca s-a asteptat declasificarea unor documente, dar si pentru ca partile au cerut audierea unui numar foarte mare de persoane, potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES. (continua) AGERPRES/(AS…

- Prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, a mers marti seara intr-o vizita la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), au declarat, pentru AGERPRES, surse oficiale. Intalnirea are loc dupa ce Mihai Fifor a fost desemnat marti premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia…

- Politistii din Olt efectueaza, marti, 17 perchezitii in Bucuresti si in sase judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de lei, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "Politistii de investigare a…

- Un barbat de circa 35-40 de ani a fost gasit decedat, joi, in lacul din parcul IOR din Capitala, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Trupul sau a fost scos de scafandri. La actiune mai participa doua ambulante SMURD…

- Deputatul PSD Florin Iordache se afla internat la Spitalul de Urgenta Floreasca, a afirmat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvânt al unitatii medicale, dr. Bogdan Oprita. AGERPRES/(AS - autor: Roberto Stan, editor: Florin Marin, editor online Ada Vîlceanu)

- Reprezentantii Directiei Silvice Giurgiu, impreuna cu cei ai Directiei Sanitar-Veterinare si ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) efectueaza cercetari dupa ce un cetatean a sesizat autoritatilor faptul ca inginerul de vanatoare din cadrul Ocolului Silvic Bolintin ar fi impuscat un caine. “Specialisti…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a fost trimisa în judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie în dosarul în care este acuzata de trafic de influenta si spalare de bani, informeaza miercuri DNA. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai…

- In luna decembrie, parcul auto al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati s-a marit cu noua autoturisme. Noile autovehicule destinate muncii operative a politistilor sunt modele in patru usi, dotate cu sisteme de siguranta si cu motoare pe benzina. Acestea vor fi utilizate de politistii din…

- Bucuresti, 21 dec /Agerpres/ - Procurorii DNA Oradea au dispus trimiterea în judecata, în stare de libertate, a fostului director general economic în Ministerul Mediului Georgeta Ionescu (fosta Munteanu), în prezent având aceeasi functie în Ministerul Muncii si Justitiei…

- Sectia pentru procurori a CSM a anulat, luni, actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara fata de procurorii Marius Bogdan Bulancea, Paul Silviu Dumitriu si Jean Nicolae Uncheselu de la Directia Nationala Anticoruptie, pe motiv de incalcare a dispozitiilor procedurale. Stire…

- Dumitru Pantea, la data faptei director general al Hidro Prahova SA, a fost trimis in judecata luni de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Ploiesti, cu acord de recunoastere a vinovatiei, in dosarul in care este acuzat de luare de mita, informeaza DNA. Stire in curs de actualizare…

- Femeia de 24 de ani, din Picleu, a sesizat politistii prin S.N.U.A.U. 112 ca, sambata, 16 decembrie, la ora 15:99, in timp ce se afla cu cainele sau la pivnița proprietate personala, situata in afara localitații Picleu, un barbat i-ar fi fost impușcat cainele care nu se afla in lesa. „Polițiștii…

- Șoferul unei dubițe a murit intr-un accident in Calimanești, județul Valcea. Barbatul a patruns pe constrasens și a izbit violent o alta autoutilitara. Doi copii și un barbat aflat la volan au ajuns la spital. Accidentul a avut loc, duminica seara, pe Valea Oltului, la ieșire din localitatea Calimanești.…

- Coletul suspect gasit miercuri, in jurul amiezii, in apropierea unui restaurant din municipiul Sfantu Gheorghe, fiind alertate fortele de ordine, nu continea obiecte periculoase, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna, Alexandru Bartok, anunta Agerpres.Potrivit…