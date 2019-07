DNA solicita Senatului aviz de incepere a urmaririi penale fata de un fost ministru

Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Marian, fost sef al Cancelariei premierului Calin Popescu-Tariceanu, a fost pus sub acuzare de DNA pentru savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita in dosarul licentelor Microsoft. In acelasi dosar, a fost pus sub acuzare si Petru Berteanu, la data faptei administrator al unor societati…

- Au votat 110 senatori, dintre care au fost 38 de voturi pentru inceperea urmaririi penale, 71 de voturi contra si o abtinere, potrivit numaratorii oficiale. DNA solicitase Senatului incuviintarea inceperii urmaririi penale pe numele lui Calin Popescu Tariceanu. Procurorii au anuntat ca presedintele…

- Potrivit Romania TV, Calin Popescu Tariceanu a discutat, circa o jumatate de ora, in biroul sau de la Senat, cu Robert Cazanciuc, PSD. Potrivit sursei citate, presedintele Comisiei Juridice, Robert Cazanciuc, a discutat cu Tariceanu chiar inaintea inceperii sedintei Biroului Permanent al Senatului.…

- Biroul permanent al Senatului ar putea include, luni, pe ordinea de zi a plenului, raportul Comisiei juridice privind solicitarea DNA de încuviințare a începerii urmaririi penale în cazul presedintelui Camerei superioare, Calin Popescu-Tariceanu, anunța Agerpres.Comisia juridica…

- Comisia juridica din Senat a avizat miercuri inceperea urmaririi penale pentru liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, in dosarul in care este acuzat ca a primit foloase materiale de aproape 800.000 de dolari. Presedintele comisiei, social-democratul Robert Cazanciuc, a spus ca au fost trei…

- Comisia Juridica a Senatului a decis miercuri sa recomande senatorilor ridicarea imunitații lui Calin Popescu Tariceanu, acuzat de DNA ca a primit mita, indirect, 800.000 de dolari, informeaza Mediafax."Avem un vot neutru, au fost trei voturi pentru, doua abțineri și un vot impotriva. Noi, ...

- Comisia Juridica a Senatului discuta, la ora transmiterii acestei stiri, cu usile inchise, solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale a liderului ALDE si al Senatului, Calin Popescu Tariceanu.Presa a fost data afara din sala, scrie stiripesurse.ro.Surse senatoriale nu exclud sa se amane iar o decizie…

- Zi importanta pentru Calin Popescu Tariceanu. Potrivit site-ului Senatului, pe ordinea de zi a sedintei Comisiei juridice se afla si scrisoarea PICCJ prin care solicita formularea cererii de efectuare a urmaririi penale fata de Calin Popescu-Tariceanu. Biroul permanent al Senatului a stabilit…