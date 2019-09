Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, a fost retinut primarul localitatii Valea Dragului, Marin Mototolea, acuzat de patru infractiuni de complicitare la luare de mita. "Procurorii din cadrul Directiei Nationale au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 20 septembrie 2019,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 20 septembrie 2019, a inculpatilor:VADUVA MITICA, comisar de politie,…

- DNA anun'[ oficial retinerea primarului comunei Valea Dragului, Marin Mototolea, si a comisarului Mitica Vaduva, seful de la Permise Giurgiu, ambii acuzati de fapte de coruptie.Mitica, șef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatricularea Vehiculelor (SPCRPCIV) Giurgiu,…

- Seful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Giurgiu si primarul localitatii Valea Dragului au fost retinuti de procurorii DNA si vor fi prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva intr-un dosar privind obtinerea de permise auto…

- Sectia pentru procurori a CSM a decis in sedinta de marti, 27 august, prelungirea delegarii in functia de procuror sef al Serviciului Teritorial Constanta din cadrul DNA a procurorului Adrian Bodean, suspect in dosar instrumentat de Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie."Prelungirea…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, marti, suspendarea din functie a procurorului Lucian Onea, trimis in judecata de Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) pentru comiterea mai multor infractiuni, anunța Romania Tv. In 15 iulie, Sectia de…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, marti, suspendarea din functie a procurorului Lucian Onea, trimis in judecata de Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) pentru comiterea mai multor infractiuni, anunța Romania Tv.In 15 iulie, Sectia…

- La data de 24 iunie 2019, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus retrimiterea in judecata a inculpaților: UDREA ELENA GABRIELA, membru al Guvernului la data faptelor, pentru savarșirea infracțiunilor…