- Medicul care a condus clinica angajatilor Ministerului de Interne din Suceava a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA. Adriana Lorena Barleanu este acuzata ca a luat mita de la angajati ai M.A.I. pentru a elibera concedii medicale, retete medicale sau bilete de trimitere pentru analiza RMN.…

- Adrian-Oliver Ristea, ofiter de politie in cadrul DGPMB - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 2, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de doua infractiuni de luare de mita, potrivit agerpres.ro.Cristi Danileț anunța o…

- Administratorul firmei Tehnodomus, Virgil Sorin Henț, a fost trimis in stare de libertate in judecata de catre procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Oradea, pentru savarșirea infracțiunii de dare de mita in forma continuata. Procurorii DNA au constatat ca in perioada…

- Primarul comunei Crizbav din judetul Brasov, Sorin Balasi, a fost trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) dupa ce ar fi incasat ilegal o subventie agricola in valoare de peste 800.000 de lei, se arata intr-un comunicat de presa remis, luni, de DNA. Procurorii…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar pe cauțiune, a inculpatului Lucian Duța, fost președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, pentru luare de mita in forma continuata.