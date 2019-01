DNA: Replică a procurorilor în urma acuzațiilor din presă "Cu referire la informațiile aparute, in data de 13 ianuarie 2019, pe site-ul de “Știri pe Surse” in care este prezentat un fragment dintr-o presupusa discuție dintre fostul procuror șef al DNA, Anca Jurma, și un subordonat și in care este dezbatut subiectul unei sesizari penale care l-ar privi pe unul dintre procurorii șefi adjuncți, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat sa va comunice punctul de vedere al domnului Nistor Calin, procuror șef adjunct, care exercita atribuțiile procurorului șef al DNA: Nu cunosc nimic despre vreo cauza penala care sa ma priveasca. Nu m-a interesat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu referire la informațiile aparute, in data de 13 ianuarie 2019, pe site-ul de “Știri pe Surse” in care este prezentat un fragment dintr-o presupusa discuție dintre fostul procuror șef al DNA, Anca Jurma, și un subordonat și in care este dezbatut subiectul unei sesizari penale care l-ar privi pe…

- DNA, comunicat de ultima ora privind scandalul inregistrarilor de la DNA Oradea."In continuarea comunicatelor nr. 10/VIII/3 din 10 ianuarie 2019 și nr. 2/VIII/3 din 5 ianuarie 2019 și ca urmare a faptului ca in mass-media s-a vehiculat o anumita interpretare data convorbirilor inregistrate,…

- Structura centrala a DNA a transmis un comunicat de presa, dupa inregistrarile aparute in presa cu procurorii de la DNA Oradea, in care vorbesc despre anchetarea judecatorilor incomozi. DNA central arata ca se deliminteaza de acești procurori și explica ca aici se desfașoara controale ale Inspecției…

- Senatul si Camera Deputatilor ar urma sa se reuneasca in ultima decada a lunii ianuarie 2019 in sesiune extraordinara pentru dezbaterea proiectului bugetului de stat pe anul 2019, au precizat, miercuri, surse parlamentare.Potrivit acelorasi surse, bugetul pentru anul viitor este calculat pentru…

- In media au aparut zilele acestea inregistrari in care procurorul sef interimar al DNA poarta discutii in biroul sau. Referitor la inregistrarile aparute in spatiul public in data de 18 decembrie 2018, Biroul de Informare si Relatii Publice al DNA este abilitat sa comunice punctul de vedere al procurorului…

- Referitor la inregistrarile aparute in spatiul public in data de 18 decembrie 2018, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa va comunice punctul de vedere al doamnei procuror sef, ANCA JURMA: "- Am avut o discutie profesionala cu o colega, in biroul meu, discutie in care incercam sa…

- Referitor la inregistrarile aparute in spatiul public in data de 18 decembrie 2018, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa va comunice punctul de vedere al doamnei procuror sef, ANCA JURMA: ​“-​Am avut o discuție profesionala cu o colega, in biroul meu, discuție in care incercam sa…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a vorbit, in exclusivitate pentru Mediafax, despre dosarul care il vizeaza, incercarea unora de a rupe coalitia de guvernare, dar si despre oportunitatea unei ordonante privind amnistia, afirmand ca acum s-ar spune ca e un demers pentru propria persoana.…