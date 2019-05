Adrian Iacob, rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, și Petrica-Mihail Marcoci, prorectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, au fost puși sub urmarire penala de procurorii DNA in dosarul amenințarii cu moartea a jurnalistei Emilia Șercan. Cei doi sunt acuzați de instigare la șantaj și au fost puși sub control judiciar pentru o perioada de 60 de...