- BRD Romania a fost in anii trecuți in mijlocul unor scandaluri uriașe dupa ce procurorii DIICOT au descoperit ca șefii bancii, alaturi de alți funcționari de rang mare, au coordonat rețele de fraudare a instituției prin acordarea unor credite de zeci, daca nu chiar sute de milioane de euro, unor oameni…

- Camera Deputatilor a votat, marti, pentru numirea lui Gheorghe Stan, sef al Sectiei de Investigatie a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), in functia de judecator al CCR, in locul lui Stefan Minea, al carui mandat expira pe 15 iunie. La randul sau, Senatul a votat pentru numirea fostului vicepresedinte…

- Gheorghe Adrian Barbulescu, ofiterul de politie din cadrul Academiei de Politie ''Alexandru Ioan Cuza'' suspectat ca ar fi amenintat-o pe jurnalista Emilia Sercan, a fost pus, joi, sub control judiciar de procurorii anticoruptie, fiind acuzat de santaj, informeaza, joi, DNA. AGERPRES/(AS…

- Deputatul USR, Stanciu Viziteu, membru in Comisia SRI nu și-a inșușit raportul adoptat de Comisie in ceea ce privește relația SRI-ANI și incriminarea fostului director SRI, George Maior. Viziteu face opinie separata și arata ca raportul este „superficial, nedocumentat și nu conține nicio proba factuala”.…

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, s-a prezentat, vineri dimineața, la Secția 18 de Poliție din Capitala. Ea a fost plasata joi sub control judiciar de catre Secția de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. De asemenea, Kovesi a primit interdicția de a parasi Romania. Pe numele Laurei…

