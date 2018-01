DNA reactioneaza in cazul Tel Drum. Se adreseaza Tribunalului

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialul guvernamental si-a inceput ziua de joi la instanta. DNA-ul a cerut redeschiderea urmaririi penale intr-un dosar in care apare si numele lui Paul Stanescu, iar instanta, in speta Curtea Suprema, urmeaza sa analizeze aceasta solicitare a procurorilor anticoruptie. Prezent in aceasta dimineata…

- Episodul sangeros dintr-un coafor din Titu (Dambovita), care a lasat doi copilasi fara mama, o familie ingrozita si le-a amintit multor romani despre atacul de la Perla, de acum aproape sase ani, ar fi fost cauzat de o gelozie orbitoare. Aceasta a fost prima ipoteza aparuta dupa ce s-a aflat despre…

- La doua zile dupa ce Florin Spulber a fost chemat la clubul Dinamo pentru a da explicații in cazul agresarii lui Iulian Pitea, șefa clubului bucureștean, Liliana Gafencu, a dat primele explicații pentru GSP. ...

- DNA a extins urmarirea penala în cazul firmei Tel Drum, din Teleorman, și a instituit un sechestru. Procurorii au dispus extinderea urmaririi penale fața de persoana juridica SC TEL DRUM SA, suspecta pentru savârșirea infracțiunilor de: -…

- Reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie au anuntat, miercuri, ce decizie s-a luat in privinta persoanei juridice Tel Drum SA. Si anume ca s-a decis extinderea urmaririi penale fata de SC Tel Drum SA. Redam in cele ce urmeaza, integral, comunicatul DNA: “In cauza mediatizata prin comunicatele…

- In atentia magistratilor a ajuns o speta in care apare numele unui consilier judetean din Giurgiu, aflat la al doilea mandat. Politistii giurgiuveni transmit faptul ca barbatul in varsta de 45 de ani, banuit de camatarie, a fost initial retinut, iar apoi dus, sambata, in fata instantei din Bolintin…

- Dupa ce seara trecuta insusi ministrul de Interne facea referire la raportul pe care l-ar fi semnat Catalin Ionita, prin care si-ar fi dat acordul pentru preluarea, practic, a sefiei Politiei Romane, in cazul in care actualul numar 1 in cadrul IGPR ar fi fost schimbat, cum a propus Carmen Dan, dinspre…

- Desi deunazi Carmen Dan ii propusese sefului Guvernului schimbarea din functie a lui Bogdan Despescu, Mihai Tudose il pasuieste pe seful Politiei Romane. Comcret, premierul a anuntat ca i-a dat o saptamana lui Despescu sa anunte ce masuri intentioneaza sa ia “pentru a remedia situatiea”. Revenim! Decizia…

- Dinamo și antrenorul Vasile Miriuța insista pentru transferul mijlocașului Ronaldo Deaconu, 20 ani, dar conducerea Chiajnei nu accepta sa-l lase sa plece gratis. Totuși, președintele ilfovenilor, Cristi Tanase, a venit cu alta propunere pentru Dinamo. Prezent in emisiunea "Stop pe piept", de la Național…

- Dupa trei zile in care s-a incercat sa se dea de urma barbatului surprins de imaginile inregistrate de camerele de supraveghere din liful unui bloc din Drumul Taberei, s-a aflat in prima faza, luni dimineata, ca un suspect a ajuns la sediul Politiei, pentru audieri. Intre timp, s-a mai aflat o informatie…

- Un suspect in cazul de agresiune asupra celor doi copii ce a avut loc intr-un lift al unui bloc din cartierul Drumul Taberei a ajuns pe mana politistilor, din cate anunta televiziunile de stiri. Dupa mai multe zile de cautari, rastimp in care sute de politisti au incercat sa dea de urma pedofilului…

- Un caz care a pus pe jar deopotriva oamenii legii si opinia publica, mai ales ca este vorba despre o situatie in care au fost implicati doi copilasi, a generat o adevarata mobilizare prin intermediul presei si al Internetului. Se incearca sa se dea de urma unui barbat surprins de camerele de supraveghere…

- Emil Boc reacționeaza la acuzațiile lansate de deputatul USR Emanuel Ungureanu și spune ca nu a beneficiat de tratament preferențial din partea medicului Lucan, iar contractul pentru clinica a fost aprobat inainte ca el sa fie primar al...

- Suspecta in cazul crimei de la Dristor 1 vrea sa scape de arestul preventiv. Si sa fie lasata in arest la domiciliu, la Craiova. Drept urmare a contestat masura preventiva dispusa de instanta dupa cazul care a socat o Romaniei intreaga. Magdalena Serban a fost, miercuri, la instanta. Ocazie cu care…

- Femeia considerata a fi suspecta in cazul situatiei reclamate politistilor in aceasta dimineata, in jurul orei 10, a fost identificata si dusa la audieri. Este vorba despre o persoana in varsta de 57 de ani, din Bucuresti, din cate a anuntat, in urma cu scurta vreme, purtatorul de cuvant al Politiei…

- Ministrul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Marius Nica, ii face o surpriza neplacuta lui Liviu Dragnea: a anunțat ca instituția condusa de el s-a constituit parte in dosarul “Tel Drum”. La nivel oficial, Marius Nica a susținut ca nu e vorba despre ”persoane” (despre…

- Pe langa precizarile facute de catre ministurl de Interne, privind “o oarecare sincopa dupa apelul la 112”, in cazul primei agresiuni de la metrou si dupa ce dinspre Politia Capitalei s-a transmis ca la “Dispeceratul Politiei Capitalei, in tot acest interval orar, nu a primit niciun apel 112 din care…

- Procuroarea DNA Alexandra Carmen Lancranjan a explicat in doua postari pe Facebook cum ii este afectata munca de ancheta in cazul nolor schimbari anuntate din Codul penal si Codul de procedura penala. Lancranjan instrumenteaza in acest moment ancheta in cazul Liviu Dragnea -Tel Drum si un alt caz privind…

- Suspecta in cazul care a ingrozit un oras intreg urmeaza sa fie prezentata instantei, in speta Tribunalului Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva, dupa ce in prima faza a fost retinuta pentru 24 de ore, urmare a audierii sale de catre oamenii legii. Cazul este cercetat de politistii de la Omoruri…

- Fostul sef al PSD sector 5 a aflat ca magistratii Inaltei Curti au decis condamnarea sa, in prima instanta, la 4 ani si 8 luni de inchisoare. Fiind vorba despre o decizie nedefinitiva, ea poate fi atacata cu apel. DNA l-a trimis in judecata pe fostul deputat Cristian Rizea in primavara anului trecut,…

- Masura fara precedent in cazul unui elev din Romania. Unul dintre adolescentii implicati in incidentul reprobabil produs recent intr-o sala de clasa din Poroschia, judetul Teleorman, a fost retinut pentru 24 de ore. Baiatul are 16 ani si invata in clasa a 8-a la unitatea de invatamant la care cadrul…

- Fostul sef al MAI a aflat, marti, ca Inalta Curte de Casatie si Justitiei a decis condamnarea sa, in prima instanta, la 5 ani de inchisoare. Dupa patru amanari, s-a pronuntat sentinta in procesul in care a fost Cristian David a fost judecat, dupa ce procurorii DNA au trimis in instanta dosarul sau.…

- Fostul reprezentant al Guvernului in judetul Teleorman a dat din nou ochii cu procurorii anticoruptie, de aceasta data marti dimineata. Teodor Nitulescu urmeaza sa dea declaratii in privinta dosarului Tel Drum, in care seful PSD, Liviu Dragnea, este suspect. Pana sa ajunga sa stea de vorba cu procurorii…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a reacționat ferm in cazul conflictului izbucnit, sambata dimineața, in Piața Victoriei, unde un grup de protestatari s-a impotrivit angajaților Primariei de a monta schelele necesare pentru targul de Craciun care urma sa aiba loc.

- Cazul din Bergkamen, mai exact al romanilor care au ajuns la spital dupa ce o cladire in care locuiau a fost cuprinsa de un incendiu, continua sa fie in atentia autoritatilor. Deunazi aflam ca au fost 33 de persoane duse la spital. Sambata, din directia MAE se anunta faptul ca “toate persoanele spitalizate…

- Un imobil in care stau, printre altii, si cetateni romani a fost cuprins, vineri, de un incendiu. Cladirea se afla in localitatea germana Bergkamen. Cazul a ajuns in atentia oficialilor romani, iar reprezentantii Consulatului Romaniei la Bonn au parcurs pasii necesari pentru a afla daca sunt si romani…

- "Banii lasa urme care te ajung din spate. Cum ar fi aproape jumatate de milion de lei care leaga firma Tel Drum de primul șef instalat de PSD-ul lui Dragnea in fruntea unei instituții-cheie: #Oficiul (Național pentru Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor), care a trimis gruparea Dragnea de mai multe…

- Procurorii DNA au convocat, marți la DNA, suspecții din dosarului șefului PSD, Liviu Dragnea, inclusiv pe acesta pentru a-i anunța ca s-a luat masura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile, imobile, contrui și datorii in cazul tuturor celor cercetați. Ce avere are Liviu Dragnea . Mai…

- DNA a anuntat ca in dosarul Tel Drum s-a dispus sechestru in cazul lui Liviu Dragnea, Florea Neda, Mugur Bataus, Victor Piperea si Marin Predescu. Astfel, in cazul liderului PSD procurorii DNA au dispus sechestru asigurator si poprire asiguratorie pana la concurenta sumei de 127.547.366,34 de lei asupra…

- DNA vrea sa se asigure ca prejudiciul din dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal si Liviu Dragnea, poate fi recuperat in cazul in care acuzatiile vor fi confirmate si pedepsite de judecatori. In dosar sunt urmarite mai multe persoane, dar in ceea ce il privește pe Liviu Dragnea, conform ultimei…

- In conditiile in care in prima parte a zilei se aflase, pe surse, ca urma sa se impuna sechestru asigurator pe averile suspectilor din dosarul Tel Drum, aflat la Parlament, Liviu Dragnea a facut pentru prima oara referire la acest subiect, in urma cu scurta vreme. “Am fost facut tap ispasitor la referendum…

- Fosta șefa a Agenției de monitorizare a achizițiilor, Cristina Traila, actual deputat PNL, susține ca Dragnea ar fi fost protejat de Traian Basescu și de Elena Udrea. In schimb, fostul primar Marian Vanghelie spune ca, de fapt, Victor Ponta l-ar fi protejat pe actualul șef al PSD.

- Cresterea pretului unor alimente -constatata din plin de romani, in momentul in care cumpara hrana de baza -va ajunge in atentia inspectorilor de la Consiliul Concurentei, sesizati fiind de oficialii ministerului condus de catre Petre Daea. Concret, in incercarea de a se lamuri aceste cresteri de preturi…

- La momentul de fata e sedinta la Curtea Constitutionala, la care este prezent si ministrul Justitiei. Este vorba despre o intrevedere a CCR in cadrul careia se analizeaza sesizarea depusa de catre al doilea om in stat, in dosarul “Insula Belina”. Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a decis…

- Referindu-se la prezenta la DNA a numarului 1 in cadrul PSD, urmata de aflarea acuzatiilor pe care DNA-ul i le aduce lui Liviu Dragnea in cel de-al treilea dosar in care este vizat, presedintele executiv al formatiunii social-democrate a pus accent pe faptul ca instanta decide daca spusele procurorilor…

- Se anunta vremuri grele pentru Dragnea. Acesta a ajuns la sediul DNA si a fost instiintat ca a fost pus sub urmarire penala privind afacerea Tel Drum. Dragnea are cinci capete de urmarire in acest caz. DNA a dispus inceperea urmaririi penale fata de Liviu Dragnea, presedintele Consiliului Judetean…

- Tinand sa lamureasca unele aspecte privind recenta sa declaratie, in care a rostit “pronume” in loc de “prenume”, ministrul de Interne a ales sa transmita un mesaj prin intermediul Facebook, de aceasta data. Facand referire la situatia aparuta deunazi, cand, la finele intrevederii avute in Brasov cu…

- Dupa ce seara trecuta un avion Tarom in randul pasagerilor careia se numarau mai multe nume cunoscute nu a mai decolat de la Bruxelles, catre Capitala, din motive tehnice, cursa a fost reprogramata pentru vineri, cu plecare la ora 10.45, ora Belgiei. Aceasta schimbare atrage dupa sine intarzieri in…

- Reactionand dupa cea de-a doua amanare consecutiva a sedintei Guvernului in cadrul careia ar fi urmat sa fie discutate modificarile fiscale, al doilea om in stat a dat de inteles ca in cazul unor masuri importante nu ar fi cazul sa apara graba. “Cred ca atunci cand este vorba de adoptarea in Guvern…

- Imunoglobulina a ajuns de negasit in spitalele autohtone, aspect foarte ingrijorator pentru pacientii cu boli autoimune. O zi a trecut de cand in fata Ministerului Sanatatii se adunasera cateva zeci de parinti ingrijorati de faptul ca nu mai gasesc imunoglobulina pentru copiii lor, pana sa apara primele…

- Pe masura ce au avansat in ancheta inceputa dupa ce doi barbati au fost gasiti fara suflare pe un camp de langa Trargoviste, impuscati fiecare de cate doua ori, oamenii legii si-au conturat o idee tot mai clara asupra celor intamplate. Mai mult, in aceasta dupa-amiaza s-a aflat ca la audieri, la sediul…

- O aeronava cu 164 de pasageri la bord, pornita in calatorie catre Germania, in cursul diminetii acestei ultime zile a saptamanii, a facut o oprire neprevazuta la Budapesta. Conform Digi 24, s-a intamplat dupa circa o ora de la plecarea de pe Aeroportul Otopeni, dupa ce s-a observat ca s-a declansat…

- Oamenii legii care se ocupa de investigatia menita sa scoata la lumina circumstantele in care au sfarsit cei doi barbati gasiti impuscati pe un camp de langa Targoviste continua ancheta. Mai mult, acestia ar avea un principal suspect, din cate s-a anuntat, sambata, la Telejurnalul TVR 1, in cazul de…