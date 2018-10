Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 anunța ca au reținut un barbat in dosarul deschis dupa agresarea a doi jandarmi, intre care o femeie. La acel moment, un agresor a furat pistolul femeii jandarm, acesta fiind ulterior reținut, iar arma gasita dupa cateva zile."In…

- Fostul ambasador Vasile Popovici, cel care a depus plangere privind modul in care a fost numit consul la Strasbourg fiul vitreg al lui Teodor Melescanu, a fost audiat la Parchetul General, declarand jurnalistilor ca situatia este un exemplu de „ministru care isi face de cap cum vrea”.

- Primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, a fost audiat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Valerian Vreme este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu licentele Microsoft, transmite Agerpres.roLa…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba-Iulia au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: PANDURU NATALIA MARIANA – administrator de drept și SIMOTA ALIN administrator de fapt ai unei societați comerciale, pentru complicitate la…

- Gabriela Firea va fi audiata, marti, la ora 11:00, de catre procurorii Parchetului General, in dosarul deschis in urma protestelor din 10 august, a confirmat primarul general. Primarul Gabriela Firea a confirmat ca va fi audiata marti, la Parchetul General, in dosarul violentelor de la protestele din…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat de aproximativ 45 de ani, din Murfatlar, acuzat de omor calificat.Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Constanta. Ieri, judecatorii au decis ca inculpatul sa ramana in arest preventiv.…

- UPDATE – Procurorii militari au inregistrat, pana marti, 386 de plangeri din partea persoanelor care au avut de suferit in urma interventiei jandarmilor la protestul din 10 august. Potrivit unui comunicat al Parchetului General remis marti, in dosarul preluat de catre Sectia parchetelor militare, numarul…

- Cristinel Nicolae Dragoi, suspectul in cazul uciderii fostului viceprimar din Moara Zamfir Barba, nu va fi judecat la Tribunalul Suceava, asa cum ar fi fost normal. Curtea de Apel Suceava a decis sa trimita dosarul spre judecare la Tribunalul Botosani. S-a ajuns in aceasta situatie dupa ce toti ...