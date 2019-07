Stiri pe aceeasi tema

- ■ sint acuze de frauda cu fonduri europene ■ Ministerul Dezvoltarii Regionale este parte civila cu 537.419 lei ■ Un agent economic din judetul Neamt, dar si administratorul firmei, au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie, in cauza fiind acuze de frauda cu fonduri europene. Astfel, procurorii…

- Ginerele fostului senator Cezar Magureanu, Sorin Adrian Gazdac, a fost trimis in judecata de DNA, alaturi de alte patru persoane din Bulgaria, pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene. Sorin Adrian Gazdac a fost condamnat la 16 ani de inchisoare, in octombrie 2018, de Tribunalul Bucuresti, intr-un…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: IVAN GEORGIEV TANEV in lipsa si MILA IVO GEORGIEVA, cetateni bulgari care controlau in fapt…

- Viața i-a pregatit o soarta grea, insa nu s-a lasat batut nicio clipa. Indiferent cat de greu i-a fost sau cate obstacole a avut de trecut cel mai tanar primar din județul Iași, Anton Anti vorbește la trei ani de mandat. Parca necazurile l-au determinat sa lupte și mai mult pentru cetațenii comunei…

- "Am reusit ca pana in acest moment sa obtinem finantare pentru 11 proiecte cu fonduri europene in valoare de 114.863.941,78 lei. (...) Mai mult decat atat, avem alte 11 proiecte deja depuse pentru obtinerea finantarii, a caror suma se ridica la 281.809.648,49 lei, adica aproape 60 milioane euro",…

- Alexandar Manolev, adjunct al ministrului economiei din Bulgaria, a fost inculpat joi pentru frauda cu fonduri europene, intr-un dosar referitor la deturnarea unor sume de ordinul zecilor de milioane de euro...

- Politia ceha recomanda punerea sub acuzare a premierului, miliardarul Andrej Babis, pentru implicarea sa intr-o frauda cu subventii europene in valoare de doua milioane de euro, a anuntat miercuri un purtator de cuvant, relateaza AFP."Ancheta este terminata si dosarul complet a fost inaintat…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului LUHAN PETRU-CONSTANTIN, la data faptei membru in Parlamentul European, pentru savarșirea…